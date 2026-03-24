U Zagrebu uskoro potpuni prometni kaos: Zatvaraju se ključne prometnice, evo koje i kada

Grad Zagreb je najavio je u utorak nadolazeće infrastrukturne radove koji će uvelike utjecati na odvijanje prometa.

Glavnina radova izvodit će se tijekom ljeta, kada su povoljniji vremenski uvjeti i manja prometna opterećenja zbog školskih praznika i godišnjih odmora. No, dio zahvata, zbog njihove složenosti i opsega započinje u već 11. travnja, poput radova na vodovodu u Ulici Grada Vukovara i nadvožnjaka Zagrebačka - Selska, a neki radovi nastavit će se i nakon ljeta. Radovi su sveobuhvatni i koordinirani.

"Cilj ovih radova je unaprijediti kvalitetu života i prometovanja, povećati sigurnost svih sudionika u prometu te osigurati stabilniji i učinkovitiji javni prijevoz. Zahvati koje danas provodimo predstavljaju ulaganje u dugoročnu funkcionalnost i otpornost gradske infrastrukture, a građanima će donijeti sigurnije, ugodnije i pouzdanije svakodnevno kretanje gradom”, istaknuo je Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Vukovarska ulica i Trešnjevka

Druga faza radova počinje 13. 6., izvijestio je Pavuna. Najznačajniji zahvat je obnova Ulice Grada Vukovara, na dionici od Trešnjevačkog trga do Savske. Radovi započinju na križanju Vukovarske i Florijana Andrašeca, gdje će se obnoviti magistralni i vodoopskrbni cjevovod do Ozaljske, a potom i do Savske ceste. Na raskrižju Savska – Vukovarska izvodit će se radovi na vodovodu, a istovremeno će se demontirati i ugraditi nove tramvajske skretnice i križalište.

Završna faza radova obuhvaća obnovu dionice kolnika Vukovarske. Izgradit će se šire i visinski odvojene pješačko-biciklističke staze koje značajno povećavaju sigurnost i udobnost pješaka, a biciklistima omogućuju odvojeni i sigurni prostor za vožnju. Vozači će istovremeno imati uređen i pregledan kolnik. U sklopu ovih radova napravljeni su i preduvjeti za izvođenje dinamičke signalizacije od Nove ceste do Florijana Andrašeca.

Zbog starosti cjevovoda i učestalih puknuća na Selskoj cesti rekonstruirat će se magistralni i vodoopskrbni cjevovod od Baštijanove do Zagorske ulice ukupne duljine oko 700 metara. Rekonstrukcija je zahtjevna jer postojeći magistralni cjevovod mora ostati u funkciji, osiguravajući opskrbu vodospreme Sokolovac. Cjevovod je građen u fazama od 1949., 60-ih i 80-ih godina, a na ovoj dionici zabilježena su najčešća puknuća.

Mostovi i nadvožnjaci

Izvodit će se i radovi na mostovima i nadvožnjacima. Održavanjem Podsusedskog mosta osigurat će se njegova dugoročna sigurnost i funkcionalnost, kroz obnovu ključnih elemenata poput stupova, ležajeva, betonskih i čeličnih dijelova, hidroizolacije, odvodnje i signalizacije.

Sanirat će se i nadvožnjaci Zagrebačka avenija – Selska cesta te Ljudevita Posavskog, na kojima su utvrđena oštećenja koja mogu utjecati na trajnost i funkcionalnost konstrukcije. Pravovremenom obnovom sprječava se daljnje propadanje i osigurava sigurno odvijanje prometa u budućnosti. Za vrijeme radova na nadvožnjaku Ljudevita Posavskog rekonstruirat će se raskrižje sa Zagrebačkom cestom te će se izgraditi dodatna traka za lijevo skretanje iz te ulice. Time će se povećati protočnost prometa prema istoku i smanjiti zastoji na nadvožnjaku.

Nadvožnjak Sesvete

Pavuna je najavio veliki projekt na istoku grada. "Nadvožnjak kod Sesveta u groznom je stanju, u poluraspadu i mora se sanirati. Željeznički promet na tom dijelu je jako gust i ne možemo dopustiti da komadi s raspadnutog nadvožnjaka počnu padati", istaknu je pročelnik dodavši da je navedeni nadvožnjak odavno trebao biti obnovljen.

Radovi su zakazani o 13. lipnja do 13. rujna, a na tom dijelu velike gužve bit će neizbježne jer, nažalost, obilaznih pravaca nema.

Tramvajske pruge

ZET će rekonstruirati tramvajske infrastrukture s ciljem povećanja njene sigurnosti, pouzdanosti i trajnosti t te poboljšanja kvalitete vožnje. Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolosijeka, obnovu betonskih ploča, montažu tračnica i armiranobetonskih elemenata te zahvate na cestovnim prijelazima.

Na Branimirovoj se nastavljaju radovi od kraja ožujka do kraja lipnja 2026. godine i uključuju obnovu stanice te zamjenu kolosijeka. Najopsežniji radovi planirani su u Zvonimirovoj ulici – na križanju sa Šubićevom te na dionici od Trga žrtava fašizma do Heinzelove, uz potpunu obnovu infrastrukture budući da su tračnice u jako lošem stanju te uzrokuju pojačano naginjanje tramvaja u vožnji.

Prometne regulacije za sve će biti dostupne u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze, gdje građani mogu u stvarnom vremenu pratiti zatvaranja prometnica, preusmjeravanja i posebne regulacije. Podatke ažuriraju gradske službe i Zagrebačke ceste, a dostupni su i putem Portala otvorenih podataka Grada Zagreba.

Svi radovi s posebnim regulacijama prometa u cijelosti su prikazani na posebnoj internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr.