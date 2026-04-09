USKORO UŽIVO Rušenje Vjesnika ušlo u novu fazu, državni tajnik objavljuje detalje

Državni tajnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Tonči Glavinić obratit će se javnosti u 15 sati na gradilištu Vjesnik o trenutnom stanju gradilišta i radovima koji se danas izvode.

Bageri sa sjeverne strane od jutra skidaju dijelove nebodera nad raskrižjem Savske ceste i Slavonske avenije, a u tijeku je i uklanjanje azbesta koji je zatečen na 16. katu.

Početkom tjedna resorni ministar Branko Bačić rekao je kako bi podvožnjak na Slavonskoj aveniji, da nije bilo nepovoljnih vremenskih uvjeta, već bio otvoren za promet, ali se njegovo puštanje očekuje uskoro, neovisno o radovima na uklanjanju azbesta.