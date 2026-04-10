Brije brkove i bradu da bi sličio na babu: Fiktivni lik oduševio javnost, privukao istomišljenike, a mnoge nasmijao do suza

Babu poput njega, kako sam kaže, svijet još vidio nije, a pitanje je i koliko je za nju uopće spreman. Znaju je kao Babaseku, udovicu pokojnoga Tune, kojeg je sahranila još prije 17 godina.

"Babaseka je jedna arhibaba, jedna gospođa koja je možda prerano udata i onda je prošla svašta u životu", rekao je Tomislav Livaja u razgovoru s reporterkom Provjerenog Majom Medaković.

Alter ego Tomislava Livaje Foto: Provjereno

Tomislav je svirač, pjevač, član KUD-a, postolar, magistar likovne kulture, umjetnik i profesor u srednjoj školi. On je kreativac koji je inspiraciju pronašao doslovno na kućnom pragu, a lik Babeseke nastao je u vrijeme COVID-a.

"Ja to gledam kao na neku vrstu egzorcizma", rekao je Tomislav u šali.

Od zezancije do ozbiljnog posla

Od lika koji je rođen slučajno, zbog zezancije za promociju prijateljeva štanda na jednom sajmu, Babaseka je postala regionalna atrakcija za čije su nastupe potrebne rezervacije.

Zaslužna je i za širenje babofilije. Naime, Tomislav je okupio devetero 'baba' koje je teško definirati i to ne samo po spolu, kaže kuma Kata ili Morana, inače profesorica Glazbenog.

"Kad nastupamo ljudi se pitaju jesam li muško ili žensko pa primam oklade", ispričala je Morana.

Glazbeno-scenska družina, moderni folkloraši, stand up komičari – od Sarvaša pored Osijeka dobacile su do nastupa u Njemačkoj i Sloveniji, a bukirane su i tjednima unaprijed.

Više o ovoj priči možete pogledati u reportaži reporteke Provjerenog Maje Medaković.