Pogledajte kako izgleda dio kolodvora s kojeg se odlomio komad stakla i pao među putnike: "Netko ne radi svoj posao"

Na peronu 202 puklo je staklo i palo među putnike koji su čekali autobus. Nasreću, nitko nije ozlijeđen, a sve se dogodilo prije nekoliko dana.



Putnici s nevjericom gledaju ograđeno područje.

"Nešto nije u redu, netko spava, netko ne radi svoj posao. Zakazalo je nešto u sustavu", poručio je Marijan iz Šibenika.

"Katastrofa, sve gore i gore, sve se raspada. Mogli smo biti najbolji na svijetu, ali nažalost nismo. Vidi se sve iz priloženog", poručila je putnica Ana.

Staklena stijenka zalijepljena je kako kažu iz Holdinga, zaštitnom folijom. Još se utvrđuje kako je došlo do incidenta.

Autobusni kolodvor u Zagrebu Foto: Dnevnik Nove TV/DNEVNIK.hr

"Naš sektor sigurnosti pregledava sigurnosne snimke kako bi se doznalo da li je događaj uzrokovan nekim ljudskim ili nekim drugim, možda tehničkim faktorom, je li možda događaj povezan s nevremenima koja su zadesila Zagreb", poručila je Dubravka Grubišić iz Zagrebačkog holdinga.

Napravili su kažu, tehnički pregled stubišta i pregledat će sve perone. Dok se ovaj ne sanira, svi polasci su preseljeni na drugi. Putnici nisu zadovoljni, kažu Autobusni kolodvor vapi za obnovnom.

"Sa svih strana, kud se krene, sve je jezivo. Ništa ne radi, padaju stvari. Što treba nekom da na glavu padne? Tako da, čim prije, dok nije kasno. Znamo šta se dešava, kod susjeda. Podhitno se treba nešto poduzeti", poručila je jedna od putnica.

Iz Grada poručuju, kolodvor je siguran.

"Redovito se sve provjere vrše, tako da mi nemamo nikakvog razloga brinuti o sigurnosti. Ono što znamo je da zgrada naravno nije u stanju kako bi bila zadovoljavajuća za glavni autobusni kolodvor glavnog grada. Znate da su investicije pokrenute, Zagrebački holding ove godine obnavlja prednju nadstrešnicu i ima planove nastavka obnova zgrade da bi zapravo ona bila kvalitetnija za sve putnike", poručila je dogradonačelnica Danijela Dolenec.

Sljedeće godine dolaze na red radovi na spornim peronima, a Grubišić iz Holdinga pojasnila je da to posebice uključuje dolazne perone i stepeništa koja povezuju čekaonicu..

Dotad, kolodvor ima tri nova dizala koja povezuju čekaonicu i perone, a tik uz njih je stakleno stubište koje je već odavno trebalo u sanaciju.