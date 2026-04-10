Prometni kaos na važnom zagrebačkom raskrižju: Tramvaji stoje, ljudi su krenuli pješice, oglasio se ZET

Potpuni prometni kaos dočekao je stanovnike zagrebačkog naselja Trešnjevka u petak ujutro.

Brojni građani kasne na posao i u škole zbog tramvaja koji stoje duž Tratinske do Trga Dražena Petrovića. Iz ZET-a javljaju da rade na otklanjanju problema.

"Od 6:10 zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Trga Dražena Petrovića i Savske ceste, u smjeru grada.

Linija 3 od Savišća prometuje do Savskog mosta.

Linije 9 i 12 prometuju od Savske/Jukićeve/Vodnikove – Jukićevom – Ilicom – (linija12 redovnom trasom, linija 9 Zrinjevac – Gl. kolodvor – redovnom trasom).

Od Ljubljanice do Savske ceste voze autobusi.

Od 6:45 linije 4, 13, 14, 17 prometuju redovitom trasom", navodi ZET.

Posebno je problematično duž Tratinske i Ozaljske, gdje tramvaji ni ne izlaze iz remize na Ljubljanici, a do Savske vozi izvanredna autobusna linija.

Kako doznajemo, došlo je do iskliznuća tramvaja broj 12 kod Cibone zbog stranog predmeta na pruzi, a sve ekipe rade na otklanjanju zastoja i normalizaciji prometa, kažu u ZET-u.