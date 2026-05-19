Kilometarske kolone, a novi prijelaz zatvoren: "Ovo nije normalna država"

Urušavanje dijela ograde na mostu preko Save kod Gradiške, zbog čega je zatvoren jedan od najprometnijih graničnih prijelaza između Hrvatske i BiH, postalo je povod novih političkih obračuna u toj zemlji, a propao je i pokušaj da se za promet hitno otvori već izgrađeni novi prijelaz.

Na izvanrednoj sjednici bosanskohercegovačke vlade nije bilo suglasnosti za prijedlog predsjedateljice Borjane Krišto o privremenom otvaranju novog graničnog prijelaza kod Gradiške koji je već mjesecima spreman za uporabu, ali je izvan funkcije zbog političkih blokada.

Prema dostupnim informacijama koje su prenijeli lokalni mediji, protiv takva rješenja bili su bošnjački ministri.

Zbog oštećenja na mostu kod Gradiške na drugim graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH od jutarnjih sati bilježe ogromne gužve, a vozila u kolonama satima čekaju na prelazak granice.

Bosanskohercegovački ministar financija Srđan Amidžić tražio je da Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) usvoji izmjene pravilnika o organiziranju carinske službe kako bi se carinike odmah moglo rasporediti na novi prijelaz, u čiju je izgradnju uloženo 100 milijuna eura, čime bi on mogao biti otvoren već tijekom dana.

Zatvoreni stari prijelaz i gužve na granici, međutim, nisu pokolebali Zijada Krnjića, člana Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje, da ponovo blokira otvaranje novog prijelaza.

Krnić, kojega je na dužnost imenovala ranija vlada Federacije BiH dok je na vlasti bila Stranka demokratske akcije (SDA), uporno inzistira na tome da se uz izmjene carinskog pravilnika usvoje i novi koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta jer tvrdi da su postojeći omjeri na štetu Federacije.

Predstavnici vlasti iz Republike Srpske taj njegov zahtjev odbijaju, pa Upravni odbor UNO zbog toga mjesecima ne funkcionira.

"Zijad Krnjić opet se izjasnio protiv otvaranja novog graničnog prijelaza, čak i u ovim okolnostima. Doista ne znam što bih vam drugo rekao", kazao je novinarima Amidžić, kojega je na ministarsku dužnost postavio Milorad Dodik.

Krnjića je nazvao "muslimanom koji mrzi Srbe, Bošnjake i Hrvate" i živim dokazom da BiH ne može funkcionirati.

Bošnjačke ministre optužio je da su blokirali i pokušaj da se na Vijeću ministara usvoji rješenje po kojemu bi se dopustilo otvaranje novog graničnog prijelaza na privremenoj osnovi.

"Ovo nije normalna država", zaključio je državni ministar uz konstataciju kako bi bilo najbolje "preseliti BiH u Afriku".

Optužbama na Krnjićev račun pridružili su se i iz sindikata Granične policije BiH.

"Imamo jedan od najfunkcionalnijih prijelaza za koji su izdvojena ogromna sredstva, ali se on ne otvara jer se sve u BiH svelo na to da zbog skupljanja političkih poena ispaštaju građani", kazao je predsjednik sindikata graničnih policajaca Dragan Matović.

Koordinator konzorcija "Logistika BiH", koji okuplja kamionske prijevoznike iz cijele zemlje, Velibor Peulić kazao je kako oni godinama bez rezultata upozoravaju na loše stanje infrastrukture na graničnim prijelazima u BiH, a trebalo je dočekati urušavanje dijela mosta da bi se to i potvrdilo.

"Oni koji ne žele funkcionalnu i europski povezanu Bosnu i Hercegovinu danas su uspjeli. Godinama smo upozoravali da nebriga države, administrativne blokade, politička neodgovornost i odsustvo strateškog upravljanja graničnim prijelazima i robnim tokovima vode ka potpunoj destabilizaciji transportnog i logističkog sistema Bosne i Hercegovine", kazao je Peulić te dodao kako kamionski prijevoznici stoga traže hitno otvaranje novog prijelaza kod Gradiške.

Točan stupanj oštećenja starog mosta kod Gradiške tek se utvrđuje pa je neizvjesno koliko će dugo on biti zatvoren.

Iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine objasnili su kako su oni zajedno sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske zaduženi za provedbu Sporazuma o održavanju međudržavnih mostova na granici između BiH i RH.

Pritom se financiranje održavanja i rekonstrukcije obavlja po načelu 50:50, dok se poslovi povezani s održavanjem mostova obavljaju preko nadležnih upravitelja cestovne infrastrukture, što je u ovom slučaju tvrtka JP Putevi RS, a u Hrvatskoj Hrvatske ceste.

Stari most preko Save kod Gradiške izgrađen je još 1956. godine.