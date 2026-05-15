Europski uvjeti rada i duplo veća plaća - u Hrvatskoj: Jedna bolnica upravo ovako privlači mlade liječnike

Videima na društvenim mrežama požeška bolnica privlači mlade liječnike - ali iz susjednih zemalja. Prije mjesec dana iz Bosanske Gradiške u Požegu je stigla i liječnica Rajna Latinović.

"Razgovarala sam s kolegama koji su isto sa mnom tu na ovom dijelu i predložili su mi Požegu kao bolnicu. Bili su zainteresirani za mlađe ljude, za nove specijalizante, tako da sam došla na razgovor i to je to", kaže Rajna Latinović.

Od komšije do kolege slogan je kojim žele dovesti mlade liječnike ponajviše iz BIH-a i dijela Vojvodine.

"Imali smo nekoliko zapošljavanja studenta iz Banja Luke prošle godine, koji su hrvatski državljani, i onda smo sh o vatili da postoji jedan bazen koji je udaljen dva sata od Požege, a koji je zainteresiran doći raditi, živjeti ovdje za bolje radne uvjete i duplo veću plaću, pa smo se odlučili pokrenuti tako jednu kampanju zapošljavanja", govori ravnatelj OB Požega Ivan Vukoja.

