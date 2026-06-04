Pogledajte kako izgleda rušenje Vjesnika iz zraka! Reporterka Dnevnika Nove TV doznaje kada će se normalizirati promet Slavonskom avenijom

Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid izvijestila je kako je u tijeku završna faza rušenja, no da je zbog zatvaranja Slavonske avenije bilo problema u prometu.

"Niz vozača ulijetao je u sprotrnu traku kako ne bi išli zaobilaznim putem, no do nedjelje navečer nema drugog izbora", kazala je Ćevid, dodajući da je dio Slavonske avenije i podvožnjak zatvoren je za sav promet.

"Za to vrijeme Vjesnik postaje sve uži i sve niži, u tijeku je završna faza radova, angažiran je bager s dugom rukom koji gricka fasadu", kazala je Ćevid i ugostila Marija Todorića, revidenta iz Centra za protupotresno inženjerstvo.

Todorić je za Dnevnik Nove TV rekao je kako radovi teku prema planu.

"Sve što se događa, unaprijed je najavljeno kao i zatvaranje Slavonske avenije. Dijelovi ugrožavaju eventualnim padom krhotina sudionike u prometu, i unaprijed je s Gradom Zagrebom dogovoreno da će se ovaj produženi vikend iskoristiti kada je manje prometno opterećenje da uklonimo sjeverne dijelove nebodera. Sada uklanjamo stupove i međukatne konstrukcije da bi zadržali stabilitet sa jezgrama", rekao je i dodao kako se nadaju da će se značajni dio sjeverne strane nebodera ukloniti i da će Zagrepčani u ponedjeljak ujutro moći korisiti Slavonsku aveniju.

"I dalje ćemo izvoditi radove, ali ćemo onda primjeniti drugu tehniku zaštite, takozvane gumene zavjese. Jedan bager će držati zavjese, a drugi će vršiti drobljenje", kazao je i dodao kako su ljudi znatiželjni i promatraju što se događa, a razvijaju se velike brzine.

"Mogu pasti mali komadići stiropora koji mogu zbuniti vozače i dovesti do prometne nesreće. Ova faza koju sad izvodimo je gotovo apsolutno sigurna. Imamo samo jednog čovjeka u krugu izvođenja radova, operatera na bageru s dugom rukom u kabini koja je otporna na pad predmeta i na urušavanja", rekao je Todorić i kazao da su tijekom radova na vrhu i višim katovima morale biti jake sigurnosne mjere.

Upitan kada bi Vjesnik mogao biti srušen u potpunosti, Todorić je rekao kako bi trenutnom dinamikom mogao biti srušen i prije roka koji je 15. srpnja.