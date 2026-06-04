Zelenski objavio pismo Putinu: "Ukrajina predlaže završetak rata". Stigao mu odgovor iz Moskve

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je osobni poziv ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u otvorenom pismu objavljenom 4. lipnja, ponudivši sastanak licem u lice kako bi se okončao petogodišnji rat punog razmjera.

Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina pokrenula napad velikih razmjera na Sankt Peterburg, pogodivši veliku naftnu stanicu i vojne ciljeve istog jutra kada je Putin u gradu izrazio dobrodošlicu svjetskim liderima na svom vodećem gospodarskom forumu.

Zelenski u pismu iznosi svoje argumente o tome zašto Putin mora prekinuti borbe te postavlja uvjete za ponovno otvaranje pregovora, piše Kyiv Independent.

"Gotovo polovicu od svoje 26 godina duge vladavine u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine", napisao je Zelenski. "Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je Vaš osobni izbor — rat bez stvarnog razloga. Tako će ga povijest pamtiti."

Zelenski je opisao neuspjeh Rusije da osvoji Kijev i uguši ukrajinski otpor tijekom invazije 2022. godine, razorne učinke međunarodnih sankcija na rusko gospodarstvo, zaprepašćujuće razmjere ruskih gubitaka u ljudstvu te sve veće nezadovoljstvo Putinova stanovništva kako se rat oteže — i približava njihovom domu.

"(Ruskom narodu) se ne sviđaju naši dronovi i projektili", napisao je predsjednik. "Ne sviđa im se nestašica benzina i stalni rast cijena. Ne sviđaju im se stalne zabrane. Ne sviđa im se Vaša namjera da organizirate drugi val mobilizacije kako biste proširili rat u drugom smjeru u Ukrajini ili ga usmjerili protiv nekih drugih zemalja — ruskih susjeda. Ne sviđa im se činjenica da se Vašem ratu ne nazire kraj."

Vladimir Putin Foto: Afp

Zelenski je pozvao Putina na sastanak u neutralnoj zemlji kako bi razradili uvjete mirovnog sporazuma. Predsjednik je izjavio da je otvoren za potpuni prekid vatre tijekom razdoblja pregovora te za početak mirovnih pregovora uz razmjenu zarobljenika po principu "svi za sve".

"Ukrajina nudi prekid ovog rata", rekao je. "Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i jamčiti da neće biti novog izbijanja rata. ... Predlažem sastanak s Vama."

Zelenski je pozvao ruskog predsjednika da "odredi jasan datum sastanka" i rekao da bi i Sjedinjene Države i Europa trebale imati ulogu u tim raspravama. Također je pozvao Kremlj da odustane od taktika odugovlačenja, "šatl diplomacije" i nerazumnih maksimalističkih zahtjeva, poručivši: "Linija fronte sada je linija od koje diplomacija treba početi."

"Moramo utvrditi kakva će biti budućnost za sve nadolazeće generacije Ukrajinaca i Rusa", poručio je Zelenski svom ruskom kolegi. "Ako u svojim mislima osobno ne dođete do ideje da je vrijeme za prekid ovog rata, Ukrajina će se nastaviti boriti za svoje postojanje. Imat ćemo one koji će nas podržati. Ali i Vi ćete se morati puno više boriti za svoje postojanje — ne Rusije, nego svoje vlastito."

Nakon objave pisma, ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha izjavio je da će pismo biti proslijeđeno Kremlju "službeno, diplomatskim kanalima".

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov iznio je standardni odgovor ruske vlade na diplomatske ponude iz Kijeva: "Ako se Zelenski želi sastati s Putinom, može doći u Moskvu."

Dmitrij Peskov Foto: Afp

Putin je do sada izbjegavao sve pokušaje organiziranja bilateralnih razgovora između njega i Zelenskog, izazivajući ukrajinskog predsjednika da dođe u Moskvu. Međutim, tijekom svoje tiskovne konferencije povodom Dana pobjede 9. svibnja, Putin je po prvi put izjavio da bi bio voljan sastati se sa Zelenskim u trećoj zemlji.

U istom govoru Putin je također rekao kako vjeruje da će rat u Ukrajini uskoro završiti.

"Sada imamo ovo razdoblje prije zime", rekao je Zelenski za CBS News 1. lipnja. "Prije zime moramo pronaći način, diplomatski način, da sjednemo i razgovaramo."

U nastavku pročitajte cijelo otvoreno pismo Zelenskog upućeno Putinu:

Kada ste prije više od 26 godina došli na čelo Rusije, mnogi u Ukrajini imali su pozitivan stav prema vama. To je bila činjenica. Ali to je već prošlost.

Sada apsolutna većina Ukrajinaca pozitivno gleda na činjenicu da su naše bespilotne letjelice dugog dometa „posjetile“ otvaranje vašeg foruma u Sankt Peterburgu, preletjevši udaljenost od više od 1.000 kilometara. Kao što dobro znate, ova udaljenost nije krajnja granica naših mogućnosti.

Dvadeset i šest godina vaše vlasti potpuno je promijenilo agendu u odnosima između Ukrajine i Rusije. Od rasprava o trgovinskoj razmjeni i drugim civilnim pitanjima, naši su narodi prešli isključivo na teme pogodaka i gubitaka.

Gotovo polovicu od svojih 26 godina vlasti u Rusiji proveli ste u ratu protiv Ukrajine.

Što god govorili o NATO-u, geopolitici i ruskom jeziku, ovaj je rat vaš osobni izbor – rat bez stvarnog razloga. Tako će ga povijest pamtiti.

Ovo je vrijeme moglo proteći sasvim drugačije.

Često čujemo kako vam rat odgovara. Naravno, ne kada je u pitanju sigurnost vaše rezidencije u Valdaju ili parada u Moskvi. Vaš vlastiti život vam je dragocjen.

Ali sada svi vidimo da ovo konačno prestaje odgovarati Rusima – činjenica da rat donosi sve više negativnosti Rusiji.

* Ne sviđaju im se naši dronovi i rakete.

* Ne sviđa im se nestašica benzina i stalni rast cijena.

* Ne sviđaju im se stalne zabrane.

* Ne sviđa im se vaša namjera da organizirate drugi val mobilizacije kako biste proširili rat na još jedan smjer u Ukrajini ili ga usmjerili protiv nekih drugih zemalja – susjeda Rusije.

* Ne sviđa im se to što se vašem ratu ne nazire kraj.

Da, vi još uvijek možete prisiliti Ruse da egzistiraju na ovaj način. Ali vaši su resursi znatno smanjeni. Nećete imati dovoljno novca ni političke moći da nastavite kupovati lojalnost Rusa, kao što ste to činili 26 godina. Mi ćemo učiniti sve da se svijet pobrine za to.

Kao što i sami kažete, „moramo svesti račune“.

Jučer sam dobio izvješće o gubicima vaše vojske na bojišnici u Ukrajini u svibnju. To je ponovno više od 30 tisuća poginulih i teško ranjenih Rusa. Ovu brojku držimo svakog mjeseca i imamo video-potvrdu za svaki vaš gubitak – ovo nije neutemeljeno.

Znamo da 63 posto vaših gubitaka na bojišnici čine poginuli, a samo 37 posto ranjeni. U 21. stoljeću vojske si ne mogu priuštiti takav omjer. U budućnosti će se udio poginulih samo povećavati.

Nije da smo mi u Ukrajini zabrinuti za Ruse. Nakon svega što je vaš rat donio Ukrajini. Ali ja brinem za Ukrajince.

Mi gubimo naše ljude i svaki nas gubitak boli. Čak i ako je razina ukrajinskih gubitaka jedan prema pet ili jedan prema šest u usporedbi s ruskim gubicima, to je i dalje vrlo važno.

Također je važno i to što redovito, svakih nekoliko mjeseci, odgađate rokove za zauzimanje naših regija, prije svega Donecke regije. Nećete je zauzeti ni ove godine.

Ali mi u Ukrajini ne želimo trajni rat. Vrlo dobro znamo da je neusporedivo bolje bez rata. Želimo to postići. Siguran sam da je većina Rusa spremna dati pozitivan odgovor na ovo, a vi to znate.

Mnogi nisu vjerovali da će ukrajinska obrana izdržati ovoliko dugo. Vi niste vjerovali. A nisu vjerovali ni oni koji su vas savjetovali. To je bila pogreška.

Niste očekivali puni otpor Ukrajine i niste predvidjeli da će sve otići ovoliko daleko. Ali svi smo i dalje ovdje – u petoj godini sukoba punih razmjera.

Ne bojte se izaći iz rata – to je ono najvažnije što se sada traži od vas.

Ukrajina zadržava svoju neovisnost. I zadržat će je. Unatoč svim drugim predviđanjima.

Ujedinili smo mnoge u svijetu u obrani Ukrajine, a protiv vas. Pronašli smo i oružje i financije. Mi primamo podršku, vi primate sankcije. I tako će se nastaviti sve dok se ne zadovolji pravda za Ukrajinu, koju želimo i koja se može postići.

Nećemo dopustiti da uspiju oni koji vas pokušavaju uvjeriti da će sankcije protiv Rusije biti znatno ublažene i da će podrška Ukrajini biti znatno smanjena bez bitne promjene vašeg stajališta o Ukrajini. Orbanov primjer pokazuje sramotu s kojom završavaju oni koji odluče pomoći Rusiji u ratu protiv nas.

Ukrajina je prošla kroz teške zime kada ste pokušali uništiti našu energetiku. Preživjeli smo, pa je čak i u mraku otpornost Ukrajinaca opstala.

Donijeli smo rat na vaš teritorij, a vi to niste mogli učiniti bez pomoći Sjeverne Koreje. Vi ste prvi ruski vladar koji se bio prisiljen obratiti Pjongjangu za pomoć.

A danas ste potpuno ovisni o Kini – također po prvi put u ruskoj povijesti.

Računali ste na to da Ukrajinci neće imati dovoljno snage za obranu, a sada naši momci pomažu u izgradnji obrane za naše partnere na Bliskom istoku i u Zaljevu.

Nadali ste se unutarnjim nemirima u Ukrajini, a protiv vas su se pobunile vaše vlastite vojne formacije. Dvadeset treći lipnja bit će još jedna obljetnica, a tišina neće izbrisati ovu činjenicu iz povijesti.

A sada vas vaši vlastiti vladini dužnosnici, poduzetnici i propagandisti gledaju s očitim umorom. Svijet to vidi.

Svijet se nije umorio od Ukrajine, na što ste dugo računali. Ali čak i oni u globalnom svijetu koji vam pomažu zaobići sankcije i održati gospodarstvo na površini – umorili su se od Rusije.

To ne možete a da ne primijetite. Nakon 26 godina, starost je počela uzimati svoj danak. Što dalje idete, vaš će umor biti sve veći.

Vidjeli smo obavještajne dokumente koji pokazuju da sada razmatrate planove za rat za 2027. i 2028. godinu. Također znamo da se nadate da će balistika učiniti za vas ono što sve ostalo nije uspjelo.

Želite uvući Bjelorusiju još dublje u rat, pa smo sada prisiljeni pripremati se i za to. Vidimo da igrate nekakvu igru s Pridnestrovljem. Vaši propagandisti na ovaj ili onaj način prijete svim susjedima Rusije. Želite li uistinu proći kroz sve ovo?

Izbor je sada na vama.

Dosta je rata.

Ukrajina nudi da se ovaj rat okonča.

Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i zajamčiti da neće biti novog izbijanja rata.

Vidimo da Sjedinjene Države svu svoju pozornost usmjeravaju na pitanje Irana, i pogrešno je jednostavno čekati da na red dođe njihova pozornost posvećena ratu u Europi.

Ukrajina predlaže da se rat okonča u formatu između nas i vas.

Predlažem sastanak s vama.

Svi su čuli vaše predstavnike kako sa smiješkom govore da mogu doći u Moskvu. Ali nakon ovakvih 26 godina, ukrajinski lider nema što tražiti u vašem glavnom gradu, kao ni ruski lider u Kijevu.

Postoje zemlje koje tradicionalno primaju lidere radi rješavanja pitanja rata i mira. Švicarska, Turska, zemlje arapskog svijeta – mnogi mogu i žele biti domaćini ovog sastanka.

Lideri su ti koji odlučuju o ključnim pitanjima – tako je uvijek bilo i tako će uvijek biti.

Predlažem da se utvrdi jasan datum sastanka.

Čuli smo da vam je na Aljasci obećano da će se riješiti neke stvari koje se tiču Ukrajine i Europe. Ali vidite da se ukrajinska i europska pitanja ne rješavaju u Anchorageu.

Drugi konkretni sudionici mogu se pridružiti bilateralnom kolosijeku koji je započet između nas. Budući da rat traje u Europi, a nama u Ukrajini potrebna su sigurnosna jamstva, a vi želite sigurnosna jamstva za sebe, čini se logičnim uključiti one koji uistinu mogu djelovati kao garanti.

Smatramo da Europa treba sudjelovati – oni koji uistinu imaju sposobnost utjecati na situaciju. Smatramo da Sjedinjene Države trebaju biti u procesu, i to je ono što može odrediti konfiguraciju nove sigurnosne arhitekture u našem dijelu svijeta.

Već smo imali iskustvo mnogih sporazuma s Rusijom i Minskih sporazuma koji nisu funkcionirali. Zato najprije moramo pronaći naše bilateralne odgovore na pitanja koja postoje, a ne skrivati se od složenih tema iza bilo kakvih formulacija, tehničkih skupina ili gubljenja vremena u šatl-diplomaciji.

Svojim ratom zauvijek ste razdvojili Ukrajinu i Rusiju.

Linija bojišnice sada je linija od koje diplomacija treba početi.

Ukrajina je spremna u potpunosti prekinuti vatru – za vrijeme dok traju pregovori. I to je standardna praksa, što potvrđuju i sadašnje okolnosti oko Irana. Pokušaj uspostavljanja stvarne tišine najbolji je način da počnemo razgovarati jedni s drugima. Vjerujemo da će ovo biti ne samo pokušaj, već stvarni prekid vatre, ako vi to želite.

Znate da Sjedinjene Države mogu osigurati nadzor prekida vatre duž linije razdvajanja.

Ukrajina je spremna za razmjenu ratnih zarobljenika po načelu „svi za sve“, i to bi mogao biti dobar uvod u kraj rata. Moramo poduzeti ozbiljne korake kako bismo vratili civile i djecu koja su odvedena tijekom rata. Moramo utvrditi kakva će biti budućnost za sve sljedeće naraštaje Ukrajinaca i Rusa.

Ako se vi osobno ne slažete da je vrijeme da se završi ovaj rat, Ukrajina će se nastaviti boriti za svoje postojanje. Imat ćemo one koji će nas podržati.

Ali i vi ćete se morati mnogo više boriti za svoje postojanje – ne Rusije, već svoje vlastito. I ovo nije prijetnja od mene ili Ukrajine. To su činjenice iz ruske povijesti koje dobro poznajete: kada se Rusija umori, promjene se događaju.

Mi možemo raditi na tom umoru.

Vi možete zaustaviti svoj rat.

Vječna pamet svima čije je živote odnio ovaj rat.

Slava Ukrajini!