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Zelenski objavio pismo Putinu: "Ukrajina predlaže završetak rata". Stigao mu odgovor iz Moskve

Piše I. H., 04. lipnja 2026. @ 22:52 komentari
Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine
Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine Foto: Afp
Zelenski u pismu iznosi svoje argumente o tome zašto Putin mora prekinuti borbe te postavlja uvjete za ponovno otvaranje pregovora.
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