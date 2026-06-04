Obitelj već počela s pogrebnim obredima: Čovjek nestao prije tjedan dana, a onda se dogodilo čudo

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Piše R. S., 04. lipnja 2026. @ 16:00 komentari
Šerpa pronađen živ nakon tjedan dana nestanka na padinama Mount Everesta
Šerpa pronađen živ nakon tjedan dana nestanka na padinama Mount Everesta Foto: Afp
Nestali 52-godišnji šerpa nakon tjedan dana nestanka pronađen je kako iscrpljen i iznemogao puzi prema baznom kampu.
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