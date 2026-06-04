Obitelj već počela s pogrebnim obredima: Čovjek nestao prije tjedan dana, a onda se dogodilo čudo

Šerpa kojemu se prije tjedan dana izgubio trag na Mount Everestu pronađen je živ dok je puzao prema baznom kampu, nakon što je njegova obitelj već izgubila nadu i započela pogrebne obrede.

Dawa Sherpa, 52-godišnji nepalski planinski vodič, nestao je tijekom silaska s najviše planine svijeta. Posljednji je put viđen krajem svibnja dok se spuštao u blizini viših kampova, no za razliku od njegova klijenta, u baznom kampu se nije pojavio.

Pokrenuta je potraga, a njegovo preživljavanje mnogi u planinarskoj zajednici nazivaju čudom. Šerpa je, prema navodima spasilaca, gotovo tjedan dana proveo sam na planini, bez hrane, vode i dodatnog kisika, u ekstremnim uvjetima u kojima temperature padaju duboko ispod ništice.

Pronašla ga je ekipa koja je na Everestu radila na čišćenju i uklanjanju opreme nakon završetka penjačke sezone. Uočili su ga u blizini ledenjaka Khumbu, nedaleko od baznog kampa, dok se iscrpljen pokušavao domoći sigurnog područja.

Odmah mu je pružena pomoć, a potom je helikopterom prevezen u bolnicu u Katmanduu. Ondje su ga dočekale supruga i kći, koje su, vjerujući da je poginuo, već započele višednevne pogrebne rituale. Okolnosti njegova nestanka još nisu do kraja razjašnjene.

Penjačka sezona na Everestu se u ovo doba godine privodi kraju te da su mnogi dijelovi rute već bili rastavljeni ili su se uklanjali, što je dodatno otežavalo potragu.

Ova nevjerojatna priča o preživljavanju ponovno je skrenula pozornost na opasnosti s kojima se suočavaju šerpe, lokalni vodiči koji svake godine imaju ključnu ulogu u usponima stranih penjača na Everest. Iako često ostaju u sjeni, upravo oni nose velik dio najtežeg i najopasnijeg posla na najvišoj planini svijeta, piše Fox News.