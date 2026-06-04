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Šok za onkološku pacijenticu! Država joj mjesecima isplaćivala novac, a sada zbog svoje greške od nje traži povrat

Piše DNEVNIK.hr, 05. lipnja 2026. @ 00:15 komentari
Provjereno: Ines Tomić, korisnica inkluzivnog dodatka - 1
Provjereno: Ines Tomić, korisnica inkluzivnog dodatka - 1 Foto: Provjereno
Pokrenut je kako bi pomogao najranjivijima! I pomaže, mnogima. No nekima je zagorčao život.
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