Temperature će rasti, ali nema smirivanja: Vrijeme sutra nestabilno, bit će kiše

Lipanj pripada ljetnim mjesecima, premda kalendarski prve dvije trećine još uvijek traje proljeće. I kao ljetni mjesec, rekli bismo da je dosta sunčan i topao, jer takvo vrijeme povezujemo s ljetom, istina, ali paradoksalno, lipanj je u kopnenom području naše zemlje istodobno i najkišovitiji mjesec u godini, s najvećom količinom oborine, koja je, uz to i pljuskovite naravi, pa mnogo kiše zna pasti u kratkom vremenu.

U lipnju je inače i najviše grmljavine. Razdoblje je to kad azorska anticiklona, ona koja nam ljeti donosi stabilno, suho, sunčano vrijeme još uvijek nije dovoljno ojačala i ustalila se nad Sredozemljem, pa su prodori vlažnog, oceanskog zraka česti, i kako dolaze na već toplu podlogu, nastaju vrlo dinamični atmosferski sustavi, koji se onda manifestiraju u intenzivnim olujama s jakim vjetrom, pljuskovima, grmljavinom i ponekad tučom.

Upravo lipanj ima najviše takvih situacija. Eto, zato nam je vrijeme ovako promjenjivo, a novi atlantski poremećaj noćas će uzrokovati i stvaranje plitke ciklone u Genovskom zaljevu koja će u petak brzo prijeći preko naših krajeva i mjestimice donijeti nove oborine.

Vrijeme sutra

Očekuje nas u većini predjela promjenjivo oblačno jutro, ponegdje u najzapadnijem dijelu zemlje već uz kišu, dok će na istoku i jugu biti još uvijek i dosta sunčano. Vjetar na kopnu slab, na moru puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 10 do 15, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva.

Promjenjivo će se u središnjoj Hrvatskoj nastaviti i tijekom dana. Pri tom je mjestimice moguće malo kiše ili poneki pljusak. Prolaskom fronte zapuhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji lokalno na udare može biti jak. Temperatura, ponovno malo niža nego danas, bit će oko 22, 23 stupnja. Toplije prema istoku.

Sve više oblaka tijekom dana očekuje se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. I ovdje je potom moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Također će zapuhati vjetar sa sjevera i sjeverozapada, a temperatura će prije tog, uz sunčanije prijepodne ipak stići porasti više nego na zapadu, čak do 28 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra većinom promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Bit će i sunčanijih razdoblja, ponajprije na moru. Veći dio dana puhat će jugo i južni vjetar, a navečer i u noći na subotu će podno Velebita zapuhati bura. Temperatura u gorju 20ak, a na sjevernom Jadranu od 22 do 25 stupnjeva.

Oslabjela fronta će poslijepodne prelaziti i preko Dalmacije pa će prolazno biti oblačnije, pri čemu i ovdje može biti ponekog pljuska i grmljavine. Puhat će slabo do umjereno jugo, u zaleđu jugozapadnjak. Temperatura u Dalmaciji ide i do 27 stupnjeva.

Temperatura mora je između 20 i 22. Sasvim u redu za lipanj. UV indeks će biti nizak i umjeren u najzapadnijim krajevima gdje će biti najoblačnije, zatim visok u Slavoniji i sjevernoj Dalmaciji, a vrlo visok na krajnjem istoku, u Srijemu i na jugu zemlje.

Prognoza za vikend

Malo povoljnije vrijeme očekuje nas već u subotu, premda još neće biti posve stabilno. Moguć je poneki pljusak, ujutro u Slavoniji, poslijepodne većinom u gorju. Potom će prevladavati sunčano. No nećemo u potpunosti isključiti mogućnost za lokalne poslijepodnevne pljuskove, većinom u gorju. Vjetar slab, temperatura u porastu, početkom sljedećeg tjedna ide prema 30 stupnjeva.

I na Jadranu u subotu možda još poneki oblak više, no većinom će prevladavati sunčano te će biti sve toplije, pa i vruće. U noći na subotu u i u subotu ujutro podno Velebita jaka bura, no slabjet će pa će tijekom dana puhati jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, kao i sljedećih dana. Temperatura i na moru u porastu, slično kao u unutrašnjosti, pa smo kroz koji dan ponovno na 30 stupnjeva.

Sljedeći tjedan izgleda nešto sunčanije i toplije od ovog, no za sad ne možemo isključiti mogućnost prodora svježine i s tim povezanih lokalnih pljuskova i grmljavine sredinom tjedna.