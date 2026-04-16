VIDEO Zapaljen autobus prijevoznika koji podupire prosvjede u Srbiji, on poručio: "Sad se, bando, držite dobro!"

Vojvođanski autoprijevoznik Milomir Jaćimović, poznat po javnoj potpori studentskim prosvjedima i prijevozu sudionika na skupove, objavio je u četvrtak da mu je tijekom noći zapaljen autobus te ustvrdio da je požar podmetnut, objavili su mediji u Vojvodini.

Za list Danas izjavio je da je za požar doznao oko 3:30, nakon čega je pozvao vatrogasce, no autobus je u međuvremenu potpuno izgorio.

Dodao je da je policija obavila očevid i da zna tko stoji iza požara, no nije iznosio imena u javnost, nego ih je, kako kaže, prenio policiji.

"Došlo je do toga da su mi počeli paliti autobuse! Sad se, bando, držite dobro! SNS NAPREDNI!" napisao je on na društvenim mrežama, prenio je list Danas.

Jaćimović je izjavio da je zapaljen autobus kojim je prije nekoliko mjeseci blokirao općinu Žabalj te da je tim vozilom dulje vrijeme prevozio studente.

"Nisu me uplašili. Svoj sam život stavio toj djeci u ruke i ne postoji ništa što će me zaustaviti da im pomažem. Mogu me jedino ubiti, a ubiti me mogu samo jednom. Nema stajanja, idemo dalje do pobjede", rekao je Jaćimović.

Motiv i okolnosti požara zasad nisu službeno potvrđeni.

Reagirala je građanska organizacija Zborovi Novi Sad prozvavši policiju.

"Kada treba uhititi studente i građane, brzi ste i efikasni, hoćete li biti i u ovom slučaju? Jutros u 4 sata netko je zapalio autobus Jaćimoviću, jedinom autoprijevozniku koji podržava studente i građane u borbi protiv mafije", objavljeno je na Instagramu te udruge.

List Danas podsjeća da je u ožujku ove godine policija Jaćimoviću, iz mjesta Đurđeva, oduzela vozačku dozvolu, prema presudi Prekršajnog suda u Beogradu, a prije toga bušene su mu gume, uhićeni su on i njegov sin, a autobusi su mu zaplijenjeni.

Kada su mu u studenome prošle godine oduzeti autobusi, Jaćimović je započeo štrajk glađu ispred zgrade novosadske Banovine, u čemu mu se pridružio i sin.

Kako je tada objasnio, na taj se potez odlučio jer mu je policija oduzela autobuse, a razlog je vidio u svojoj potpori građanima i studentima u prosvjedu, navodi Danas.