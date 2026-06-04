Janša preuzeo vlast: Najavio rezanje poreza i birokracije, stigle kritike oporbe

Slovenski parlament u četvrtak je odobrio vladu desnog centra premijera Janeza Janše, koja je obećala smanjenje poreza, ciljanu potrošnju i borbu protiv korupcije, dok analitičari očekuju i promjenu u vanjskoj politici zemlje, prenose agencije.

Janša, populist koji je osigurao četvrti mandat nakon izbora u ožujku koji su ostavili neizvjesnost, najavio je da će njegov kabinet predstavljati cijelu zemlju jer su novi ministri iz različitih generacija i iz područja diljem cijele Slovenije.

Susjednu je zemlju posljednje četiri godine vodila liberalna vlada Roberta Goloba, koji je izborio tijesnu pobjedu na izborima ali ipak nije uspio formirati većinsku koaliciju.

Okupljeno pet stranaka

U govoru u parlamentu, Janša je pohvalio ministre kao iskusne rukovoditelje i obećao smanjenje "rekordno visokih poreza", kako ih je nazvao, i velike birokracije u usporedbi s drugim europskim zemljama. Također se obvezao na borbu protiv korupcije i davanje više ovlasti lokalnim vlastima, piše slovenska agencija STA.

Prema Janšinim riječima, broj zaposlenih u državnom sektoru od 1995. do kraja prošle godine porastao je za čak 70.000, a istaknuo je i da je državni proračun dosad ove godine imao deficit od 900 milijuna eura, dok je u istom razdoblju prošle godine deficit iznosio 550 milijuna eura.

Zastupnici su podržali vladu od 15 članova s ​​49 glasova za i 30 protiv. Većina ministara je iz Janšine stranke SDS-a, a ostali iz koalicijskih partnera Nova Slovenija (NSi), Demokrati i Fokus. Stranka SLS, peti partner, nije dobila ministarsko mjesto.

Koalicija od pet stranaka ima 43 mjesta u parlamentu od 90 mjesta, a podržava je i desničarska stranka Resnica koja se formalno nije pridružila vladi. Zastupnici iz redova nacionalnih manjina također su podržali kabinet.

Janša je rekao da će sljedeći tjedan pozvati i oporbene stranke da se pridruže partnerstvu kako bi pomogle u izradi ključnih zakona.

"Pružili smo ruku", rekao je zastupnicima. "Ali za suradnju je potrebno dvoje osobe, a o vama će ovisiti koliko će nas biti."

‘Zemlja stabilnosti’

Analitičari kažu da će Janšina vlada vjerojatno učiniti odmak od propalestinske politike prošle vlade, koja je priznala palestinsku državu i zabranila ulaz u zemlju izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu i dvojici njegovih krajnje desnih ministara.

Odlazeći premijer Golob sažeo je nasljeđe četiri godine na današnjoj izvanrednoj sjednici parlamenta rekavši da je najponosniji što su se u zemlju vratili normalnost, stabilnost i mir. Pod mirom, između ostalog, podrazumijeva dostojanstven život u starosti, pristojne plaće, obranu međunarodnog prava i neovisnost institucija, piše STA.

SDS je izrazio uvjerenje da je Janša odabrao izvrstan tim ministara s kojima će raditi za uspješnu Sloveniju. Prema NSi-ju, SLS-u i Fokusu, uspjeh vlade ne bi trebao biti stranačko pitanje, već zajednički interes zemlje.

Oporbene stranke Sloboda, Socijaldemokrati, Ljevica i Vesna kritizirale su novu vladu tvrdeći da namjerava produbiti javni deficit i privatizirati zdravstvo, dok su neke ustale protiv spajanja ministarstva gospodarstva i rada.

Iz Slobode su izrazili očekivanje da će vlada raditi za narod, što će stranka podržati. U suprotnom, uslijedit će pobuna, najavili su.

Četvrti je ovo premijerski mandat Janeza Janše, nakon onih od 2004. do 2008., od 2012. do 2013. te od 2020. do 2022. godine.