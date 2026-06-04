Nove cijene izazvale bijes, triput su skuplji od Zagreba: "Dovest će do novih gužvi"

Povećanju svakodnevnih troškova Splićana, pridružio se i javni gradski prijevoznik. Cijena vožnje u prvoj zoni porasla je preko noći za 50 posto. Gradska vlast odluku opravdava prethodnom odlukom da velik broj Splićana ionako ima povlašten prijevoz.

"Čula sam da je to išlo, a.. tako treba biti. Malo inflacija", komentirala je Ivanka, dodajući: "Pa, s obzirom na naše plaće i mirovine nije opravdano".

U gradskom prijevozniku apeliraju na građane da kupuju mjesečne pokazne karte, a oporba upozorava da je cijena sada triput veća nego za vožnju u prvoj zoni u Zagrebu.

"Ovo će dovesti do smanjenja prevezenih putnika i dovest će do gužve u prometu. Jer vi danas za cijenu od tri eura, koliko vam treba za doći do grada, za dvije vožnje vi možete platit sat parkinga u prvoj zoni ili sat i pol u drugoj zoni, vratiti se kući i proći jeftinije nego voziti autobusom", rekao je Jakov Prkić, gradski vijećnik (Direkt).

Iz Grada potez brane odlukom da se učenici i studenti voze besplatno, a umirovljenici i stariji po simboličnoj cijeni i da će se najviše reflektirati na povremene korisnike u ljetnim mjesecima.

Broj prodanih karata tijekom ljeta poveća se tri puta i penje se do 350 tisuća mjesečno. Sve detalje donosi novinar Nove TV, Ivan Kaštelan.