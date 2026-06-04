VIDEO Kaos u Rusiji: Probijena brana, oglašene sirene i naređena evakuacija

U Slavjanskom okrugu u ruskoj Krasnodarskoj regiji proglašeno je izvanredno stanje nakon što je došlo do probijanja brane na rijeci Kuban, zbog čega su stanovnici ugroženih područja evakuirani.

Prema informacijama lokalnih hitnih službi, pukotina na brani u blizini vrtnog naselja Neftjanik široka je između 25 i 30 metara. Zbog opasnosti od poplava posebno je ugroženo selo Urma, koje se nalazi oko 9,5 kilometara od mjesta oštećenja.

Stanovnici su na opasnost upozoreni sirenama, nakon čega je započela evakuacija. Dio ljudi smješten je u privremene prihvatne centre.

In Krasnodar, the square where a church honoring the "heroes of the special military operation" is to be built has flooded.



The Kuban River burst its banks, flooding the area near the Turgenevsky Bridge.



This is where the authorities plan to build a church honoring the "heroes… pic.twitter.com/7ngH0L53in — Belsat in English (@Belsat_Eng) May 31, 2026

Na terenu se nalazi nekoliko stotina pripadnika hitnih službi te deseci vozila i strojeva. Spasioci su rasporedili desetke tisuća vreća s pijeskom i podigli zaštitne nasipe kako bi spriječili daljnje širenje vode.

Prema prvim procjenama, voda nije prodrla u stambene objekte, već je poplavljeno uglavnom poljoprivredno zemljište. Nadležne službe navode da je razina rijeke u međuvremenu počela opadati.

В Крымском районе прорвало дамбу. Власти эвакуируют жителей, сельчане несколько дней пытаются сдержать воду своими силами и жалуются на нехватку техники



В Крымском районе Краснодарского края прорвало дамбу у хутора Западного. Власти объявили эвакуацию нескольких населенных… pic.twitter.com/IEVwtx7obM — SOTA (@Sota_Vision) June 3, 2026

Manja oštećenja zabilježena su i na drugim lokacijama u regiji, no zasad nema informacija o ugroženim stanovnicima niti o većoj materijalnoj šteti.

Ruske vlasti nastavljaju pratiti stanje na terenu i provoditi mjere zaštite kako bi spriječile daljnje posljedice poplava.