Sve ih je teže zadržati nakon specijalizacije: "Male bolnice uskoro neće imati liječnika"

Liječnika posebno nedostaje u onim manjim bolnicama - gdje mladi specijalisti ponekad odu već idući dan nakon što su odradili petogodišnju specijalizaciju koju je platila bolnica. Liječnici odgovaraju - da se mladi liječnici mogu zadržati stimulacijom, a plan ima i Ministarstvo.

Mladi liječnici koji planirali otići nakon specijalizacije, prije dvije godine morali su bolnici vraćati i po 100 tisuća eura. Sada su iznosi znatno manji.

"Još uvijek liječnik ima obavezu vraćanja iznosa svoje specijalizacije. Znači ne mogu tek tako otići, već moraju vratiti određenu sumu novaca bolnici u kojoj su se specijalizirali. Naš stav kao Hrvatske udruge bolničkih liječnika je da ako želimo privući ljude, moramo stvoriti atmosferu u kojoj ljudi žele raditi na tom mjestu", rekao je Nikola Prpić, član Izvršnog odbora Hrvatske udruge bolničkih liječnika.

Nikola Prpić Foto: Dnevnik Nove TV

Teško je zadržati mladi kadar u malim bolnicama, smatra dio ravnatelja. Iz Siska su za Dnevnik Nove TV potvrdili kako im je u pet godina otišlo čak 25 specijalista. U veće bolnice ili privatne ordinacije. Susreću se s tim i ravnatelji ostalih manjih bolnica.

"To će uskoro biti takav problem da male bolnice neće imati liječnika. Dakle, to je ogroman problem", rekla je Sandra Čubelić, ravnateljica OB Gospić.

U gospićkoj bolnici od pet mladih liječnika jedna je osoba otišla odmah nakon specijalizacije.

"Opremamo ambulantu, ako se radi o kirurškoj struci, nabavljamo instrumentarij i nakon svega toga nemamo uslugu koju želimo omogućiti našim građanima", kazala je Čubelić.

Najavljuje se centralizirano financiranje specijalizacija

Zbog robovlasničkih ugovora, kako su ih zvali - liječnici su i prosvjedovali prije dvije godine. Tada je ukinuta obveza vraćanja svih plaća koje su im isplaćene dok su radili u bolnici na specijalizaciji, podsjeća čelnik Liječničke komore.

"Oni ako otiđu odmah nakon specijalizacije, trebaju vratiti ono što je uloženo u njihovu edukaciju. Dakle, troškove specijalizacije, ali ne svoje plaće, jer su oni to odradili. Naši ravnatelji su možda navikli 30 godina na održavanje kadrovske politike represivnim mjerama, kao što je robovlasnički ugovor. Dakle, okrenemo se stimulaciji, ali stimulaciju treba omogućiti država, kroz izmjene zakona", poručio je Krešimir Luetić iz Hrvatske liječničke komore.

Bolnica - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Koliki je problem kada svježi specijalist ode - potvrđuje i predstojnik kirurgije u našoj najvećoj bolnici.

"Meni je četvero ljudi otišlo. I naravno da se to osjeti. Mi jako puno ulažemo u mlađe. Ali naravno da odlazak svakog sturčnjaka, pogotovo kad je dobar stručnjak, izaziva ogroman poremećaj", rekao je Davor Mijatović, predstojnik klinike za kirurgiju KBC-a Zagreb.

Takvih prelazaka je 10 do 20 posto, procjenjuju u Ministarstvu zdravstva. Podsjećaju zato na novi plan specijalizacija, ali i najavljuju centralizirano financiranje specijalizacija. Jer uz dobar i motiviran kadar - pacijentima će se omogućiti ravnomjerna skrb u svim dijelovima Hrvatske.