U Knin stižu deseci tisuća ljudi, proslava počela budnicom: Posebna je regulacija prometa

obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja

proslava je započela budnicom

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se u srijedu kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine.

U Kninu je rano jutros počelo obilježavanje 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.

Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995., na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu, koja je simbolizirala oslobođenje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja te kraj višegodišnje srpske pobune i agresije.

Knin, središte srpske pobune od kolovoza 1990., oslobođen je drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije Domovinskog rata. Počela je u svitanje 4. kolovoza i u 85 sati, koliko je trajala, promijenila tijek Domovinskog rata, Hrvatskoj donijela mir, omogućila povratak prognanika, dovela do Daytonskog sporazuma.

Podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi već je više od tri desetljeća jedan od najprepoznatljivijih simbola pobjede u Domovinskom ratu te središnji čin državnog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

ES: Obilježavanje obljetnice Oluje