U Knin stižu deseci tisuća ljudi, proslava počela budnicom: Posebna je regulacija prometa

09:01 Prizori iz Knina
Već od 6 sati u Knin dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje desetak tisuća.
08:21 Anušić: "Nitko više nikad ne smije posegnuti za hrvatskim teritorijem"
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane
Ivan Anušić te načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid uputili su čestitke povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja.
08:07 Misno slavlje predvodi vojni ordinarij Jure Bogdan
Nakon budnice, program se nastavio svetom misom u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta. Misno slavlje predvodi vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.
07:52 Božinović i Milina: Hrvatska policija među prvima odgovorila na izazove rata
Istinski smo ponosni na hrvatsku policiju koja je od prvih dana velikosrpske agresije stala u obranu hrvatskog naroda i države te time ispisala policijsku povijest kao jedinstvenu u svijetu, poručili su ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije u
zajedničkoj čestitki povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. godišnjice VRO Oluja.
07:43 Posebna regulacija prometa na području Knina
Na snazi je posebna regulacija prometa na području Knina. Za promet je zatvorena državna cesta DC1 kroz Knin, a obilazak se odvija državnom cestom DC33, Ulicom kralja Tomislava i Ulicom Domovinskog rata. Zatvorena je i državna cesta DC33 između Knina i Zvjerinca, pri čemu se promet preusmjerava županijskom cestom ŽC6058 Kosovo-Orlić-Biskupija-Kovačić.
07:18 Misno slavlje
Misno slavlje predvodit će vojni ordinarij u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan u zajedništvu sa šibenskim biskupom Tomislavom Rogićem.
07:17 Očekuje se desetak tisuća građana
Kao i svake godine, Knin je lijepo uređen, a kuće i zgrade ukrašene su hrvatskim zastavama. Već od 6 sati, u grad na proslavu dana ponosa i slave, dolaze brojni građani iz gotovo svih dijelova Hrvatske, a danas ih se očekuje desetak tisuća. Nakon budnice u 6:30 sati, koja se kretala od vojarne 4. gardijske brigade Pauci, ulicom Kralja Tomislava, Trgom Oluje, Ulicom dr. Franje Tuđmana, Trgom dr. Ante Starčevića do mosta na Krki, program se nastavlja u 7:30 sati svetom misom u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog zavjeta.
06:42 Predsjednik Vlade Plenković i članovi Vlade na obilježavanju obljetnice Oluje
Predsjednik Vlade Andrej Plenković i članovi Vlade sudjelovat će na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja. Sudjelovat će na svetoj misi za poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje u Domovinskom ratu, a u 9 sati položit će vijence i svijeće ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95. Potom će u 9,40 sati sudjelovati na središnjoj svečanosti na stadionu NK Dinara gdje su predviđena prigodna obraćanja.
06:41 Večernji koncert
Cjelodnevni program u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji Grada Knina.
06:41 Središnja svečanost
U 9:40 počet će središnja svečanost (stadion NK Dinara, Fra Filipa Grabovca 5), a putem videozida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se tradicionalna ceremonija podizanja hrvatske zastave, u kojoj će sudjelovati predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne RH simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede počasni plotuni. Na stadionu su predviđena prigodna obraćanja, čitanje povjesnice VRO Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja će čitati sinovi poginulih hrvatskih branitelja. Za to vrijeme na Tvrđavi će istupiti kadeti HV-a i polaznici Policijske akademije MUP-a - njih 245 simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja. Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom.
06:40 Proslava počinje budnicom
Proslava će započeti u 6:30 budnicom ulicama grada i misom u 7:30 u Crkvi Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta. Odavanje počasti poginulim i nestalim braniteljima predviđeno je od 9 sati kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića, gdje će vijence položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, HRVI, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova.