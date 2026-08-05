Keleminec i pristaše u Kninu uzvikivali "za dom spremni" pa poručili: "Ne bojimo se"

"On je pobjegao iz Hrvatske kad smo mi svi branili hrvatsku državu. Taj isti koji je ratni dezerter, zajedno sa Plenkovićem i ostalima, su pobjegli iz Hrvatske. Danas oni slave ovdje, tu se stavljaju barikade, a kad oni odu, mi možemo doći. Oni su protiv našeg pozdrava 'Za dom spremni' s kojim smo branili Hrvatsku. Nikada mi neće iz srca oduzeti naš pozdrav, a mi danas imamo pravo ovdje reći - Za dom...', rekao je Keleminec na što su mu okupljeni uzvratili: "Spremni!".
"Hrvatski narod uvijek će biti spreman za svoj dom i za svoju domovinu. A policija može pisati prijave, ali mi se tih prijava ne bojimo. Ali oni mogu nositi jugoslavenske zastave, oni mogu govoriti 'smrt fašizmu, sloboda narodu' i oni mogu govoriti protiv Hrvatske. A nas progone samo zato što smo dobri ljudi, zato što volimo svoju Hrvatsku", rekao je Keleminec.
Kazao je i kako su došli danas u Knin kako bi se pomolili za sve one koji su za Hrvatsku dali živote, pa zaključio kako je Hrvatsku potrebno osloboditi.
"Hrvatsku moramo osloboditi jer četnička i komunistička banda vlada Hrvatskom", rekao je Keleminec te dodao kako policija može pisati prijave i kako on ima 80 prijava za koje smatra da su lažne.