Keleminec i pristaše u Kninu uzvikivali "za dom spremni" pa poručili: "Ne bojimo se"

Dražen Keleminec, predsjednik Autohtone hrvatske stranke prava, i njegove pristaše došli su u Knin na proslavu VRO Oluja te za vrijeme svečanosti uzvikivali "za dom spremni".

Dogodilo se to u trenucima dok je na stadionu govor držao predsjednik Zoran Milanović.

Keleminec je okupljenima kazao kako "sada moraju slušati antihrvatske stavove onoga koji ih maltretira", piše Dalmatinski portal.

"On je pobjegao iz Hrvatske kad smo mi svi branili hrvatsku državu. Taj isti koji je ratni dezerter, zajedno sa Plenkovićem i ostalima, su pobjegli iz Hrvatske. Danas oni slave ovdje, tu se stavljaju barikade, a kad oni odu, mi možemo doći. Oni su protiv našeg pozdrava 'Za dom spremni' s kojim smo branili Hrvatsku. Nikada mi neće iz srca oduzeti naš pozdrav, a mi danas imamo pravo ovdje reći - Za dom...', rekao je Keleminec na što su mu okupljeni uzvratili: "Spremni!".

"Hrvatski narod uvijek će biti spreman za svoj dom i za svoju domovinu. A policija može pisati prijave, ali mi se tih prijava ne bojimo. Ali oni mogu nositi jugoslavenske zastave, oni mogu govoriti 'smrt fašizmu, sloboda narodu' i oni mogu govoriti protiv Hrvatske. A nas progone samo zato što smo dobri ljudi, zato što volimo svoju Hrvatsku", rekao je Keleminec.

Kazao je i kako su došli danas u Knin kako bi se pomolili za sve one koji su za Hrvatsku dali živote, pa zaključio kako je Hrvatsku potrebno osloboditi.

"Hrvatsku moramo osloboditi jer četnička i komunistička banda vlada Hrvatskom", rekao je Keleminec te dodao kako policija može pisati prijave i kako on ima 80 prijava za koje smatra da su lažne.