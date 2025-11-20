Obavijesti Foto Video Pretražite
logor smrti i pokolj na ovčari

Jeziva svjedočanstva! "Čuli smo kako jauču, plaču, nemojte me"

Piše Tin Kovačić/DNEVNIK.hr, 20. studenoga 2025. @ 22:39 komentari
Logor Velepromet - 5 Foto: DNEVNIK.hr
Još jedan posebno tužan i težak dan u Vukovaru. Obilježena je 34. godišnjica stradanja Vukovaraca u zloglasnom Logoru Velepromet. To je mjesto najmasovnijeg ubijanja u Domovinskom ratu, gdje su dovođeni, mučeni i ubijani vukovarski branitelji i civili. Ubijeno je više od 700 zatočenika.
logor smrti i pokolj na ovčari
