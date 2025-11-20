Jeziva svjedočanstva! "Čuli smo kako jauču, plaču, nemojte me"

Vukovarci Kata i Mato Gombović, u zloglasnom logoru Velepromet, bili su zajedno zatočeni sa svojim 21-godišnjim sinom Mirkom. U logoru su ga zadnji put i vidjeli. Mirko je odveden na Ovčaru i tu mu se gubi svaki trag.

"Tu sam ga vidjela zadnji puta. Pred kuhinjom", prisjeća se Kata.

"On je bio skupa sa mnom. Vidite ona vrata što su otvorena mala. tu su nas razdvojili. Gdje mi je sin. Kažu, tamo gdje ćeš i ti otići", prepričava Mato.

Logor Velepromet - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prije nego što su ga ubili, Mato je morao gledati kako mu četnici tuku sina. Premlaćuju.

"To je užas. Ne smiješ ništa reći. Ne smiješ ga pogledati. Ne mogu više podnijeti. Srce će mi puknuti", potreseno će Mato.

A u logoru Veleprometa bilo je svega. Izgladnjivanja, ponižavanja, mučenja, silovanja.

"Mi smo samo čuli gdje se jauče, gdje plaču. a glas se čuje, Nemojte me! Pustite me! Plaču curice neke“, sjeća se Mato.

Logor Velepromet - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Unutar hladnih metalnih zidova logora Velepromet, ubijeno je više od 700 zatočenika. Na ovim hladnim podovima počinjen je najmasovniji pokolj u Domovinskom ratu.

"Najveći logor u poslijeratnoj Europi. Kroz Velepromet je prošlo oko 7 do 8 tisuća ljudi. I ovdje su bili stvarno bili kao zvjeri mučeni, maltretirani, ubijani", govori Zdenko Komšić, Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora.

Logor Velepromet - 3 Foto: DNEVNIK.hr

U logoru smrti, kako su ga zvali, neprekidno je vladao strah, neizvjesnost za život, jeza. Ovdje su se ljudi izvodili na strijeljanje. A streljački zid, nalazi se svega dvadesetak metara od hangara, tako da su logoraši mogli i morali gledati kako strijeljaju njihove prijatelje, susjede, očeve i sinove.

Logor Velepromet - 7 Foto: DNEVNIK.hr

Za ove zločine, nitko nikada nije odgovarao.

"Šešelj je tu dolazio, i onda su oni tu pekli prasce", priča Mato.

Logor Velepromet - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Ja se bojim da ako se pronađu posmrtni ostaci sa ovoga prostora, onda nažalost i Ovčara neće biti najveća grobnica", smatra Ivan Lukić, logoraš srpskih koncentracijskih logora.

A upravo na Ovčari kamo su se mimohodom zaputila djeca poginulih branitelja, također tužna obljetnica. Dva dana nakon pada Vukovara, agresor nastavlja svoj krvavi pir. Ovdje su u samo jednom danu ubili 264 osobe. A u masovnoj grobnici na Ovčari pronađeni su posmrtni ostaci 200 osoba. To je najveći pojedinačni pokolj u Domovinskom ratu.

Logor Velepromet - 6 Foto: DNEVNIK.hr

U masovnoj grobnici Ovčara, najstarija osoba imala je 77 godina. A najmlađa, Igor Kačić, imao je svega 16 godina.

