Iznenadit će vas gdje se u Europi najviše kradu automobili: Evo kakva je situacija u Hrvatskoj

Prema podacima za 2024. godinu, najveći broj krađa motornih vozila u Europi zabilježen je u Luksemburgu, s čak 562 krađe na 100.000 stanovnika.

Slijede Švedska s 268, Italija s 232 i Francuska sa 198 krađa na 100.000 stanovnika. Na popisu su još Grčka (174), Nizozemska (135) i Irska s 97 krađa.

Hrvatska se nalazi na 13. mjestu u Europskoj uniji, s 41 krađom motornih vozila na 100.000 stanovnika. Zanimljivo je da se u Hrvatskoj velik postotak ukradenih vozila (često i više od 60 %) uspješno pronađe i vrati vlasnicima. U toj sigurnijoj zoni su i Srbija te Albanija.

Najmanji broj krađa evidentiran je na Cipru, u Rumunjskoj i Slovačkoj. O tim podacima svjedoči i Pixsellova infografika:

Infografika - Gdje se u Europi najviše kradu automobili? Foto: Marko Picek/Pixsell

Glavni trendovi i metode kradljivaca

Moderni lopovi više nisu amateri s polugama, danas su to visokotehnološki organizirane bande.

Relay Attacks (Bežični napadi): Najpopularnija metoda za krađu novijih vozila s keyless-sustavima (pokretanje na gumb bez ključa). Lopovi koriste posebne pojačivače signala kako bi uhvatili signal ključa koji se nalazi unutar vaše kuće, prenijeli ga do automobila na parkiralištu, otključali ga i odvezli se za manje od 60 sekundi.

Krađa "po narudžbi": Organizirane kriminalne skupine ciljaju određene marke i modele. Vozila se često u roku od nekoliko sati rastavljaju u takozvanim chop shopovima (ilegalnim radionicama) radi preprodaje skupih rezervnih dijelova ili se pak ekspresno ukrcavaju u brodske kontejnere i izvoze izvan Europe.

Najčešće mete: Na meti su često francuski modeli (Renault, Peugeot), nezaobilazni Volkswagen (Golf, Passat), ali u ogromnom su porastu krađe japanskih i korejskih SUV-ova (poput Toyote RAV4, Lexusa, Hyundaija i Kije) te luksuznih modela (Range Rover, BMW, Mercedes).

Kako se zaštititi od modernih lopova?

Budući da tvornička elektronika često zakaže pred tehnologijom kriminalaca, stručnjaci preporučuju povratak nekim "staromodnim" i praktičnim metodama:

Faradayeva kutija/torbica: Ako vaš auto ima keyless-sustav, ključeve kod kuće obvezno držite u posebnoj torbici ili kutijici koja blokira RFID/radijske signale.

Mehanička zaštita: Mehanička blokada upravljača (tzv. pandžer ili letva) ili blokada mjenjača i dalje su izvrsna obrana. Lopovi traže brzinu; kad vide mehaničku zaštitu, najčešće produže dalje jer im njezino piljenje oduzima previše vremena i stvara buku.

GPS Tracker: Skriveni GPS odašiljač u vozilu neće spriječiti krađu, ali će dramatično povećati šanse da policija locira vozilo prije nego što ono završi u dijelovima.

