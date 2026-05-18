Iznenadit će vas gdje se u Europi najviše kradu automobili: Evo kakva je situacija u Hrvatskoj
Moderni lopovi više nisu amateri s polugama, danas su to visokotehnološki organizirane bande.
Prema podacima za 2024. godinu, najveći broj krađa motornih vozila u Europi zabilježen je u Luksemburgu, s čak 562 krađe na 100.000 stanovnika.
Slijede Švedska s 268, Italija s 232 i Francuska sa 198 krađa na 100.000 stanovnika. Na popisu su još Grčka (174), Nizozemska (135) i Irska s 97 krađa.
Hrvatska se nalazi na 13. mjestu u Europskoj uniji, s 41 krađom motornih vozila na 100.000 stanovnika. Zanimljivo je da se u Hrvatskoj velik postotak ukradenih vozila (često i više od 60 %) uspješno pronađe i vrati vlasnicima. U toj sigurnijoj zoni su i Srbija te Albanija.
Najmanji broj krađa evidentiran je na Cipru, u Rumunjskoj i Slovačkoj. O tim podacima svjedoči i Pixsellova infografika:
Infografika - Gdje se u Europi najviše kradu automobili? Foto: Marko Picek/Pixsell
Relay Attacks (Bežični napadi): Najpopularnija metoda za krađu novijih vozila s keyless-sustavima (pokretanje na gumb bez ključa). Lopovi koriste posebne pojačivače signala kako bi uhvatili signal ključa koji se nalazi unutar vaše kuće, prenijeli ga do automobila na parkiralištu, otključali ga i odvezli se za manje od 60 sekundi.
Krađa "po narudžbi": Organizirane kriminalne skupine ciljaju određene marke i modele. Vozila se često u roku od nekoliko sati rastavljaju u takozvanim chop shopovima (ilegalnim radionicama) radi preprodaje skupih rezervnih dijelova ili se pak ekspresno ukrcavaju u brodske kontejnere i izvoze izvan Europe.
Najčešće mete: Na meti su često francuski modeli (Renault, Peugeot), nezaobilazni Volkswagen (Golf, Passat), ali u ogromnom su porastu krađe japanskih i korejskih SUV-ova (poput Toyote RAV4, Lexusa, Hyundaija i Kije) te luksuznih modela (Range Rover, BMW, Mercedes).
Automobili Foto: Nikola Vilic/Cropix
Budući da tvornička elektronika često zakaže pred tehnologijom kriminalaca, stručnjaci preporučuju povratak nekim "staromodnim" i praktičnim metodama:
Faradayeva kutija/torbica: Ako vaš auto ima keyless-sustav, ključeve kod kuće obvezno držite u posebnoj torbici ili kutijici koja blokira RFID/radijske signale.
Mehanička zaštita: Mehanička blokada upravljača (tzv. pandžer ili letva) ili blokada mjenjača i dalje su izvrsna obrana. Lopovi traže brzinu; kad vide mehaničku zaštitu, najčešće produže dalje jer im njezino piljenje oduzima previše vremena i stvara buku.
GPS Tracker: Skriveni GPS odašiljač u vozilu neće spriječiti krađu, ali će dramatično povećati šanse da policija locira vozilo prije nego što ono završi u dijelovima.
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.
