Iako su atraktivni i na cijeni: Zašto kradljivci ove automobile uglavnom izbjegavaju?

Posljednjih godina krađe automobila u Hrvatskoj su u laganom porastu, a sličan trend zabilježen je i u zapadnoj Europi. Primjerice, u Njemačkoj su porasle za 9 posto. No, unatoč tome, zanimljivo je kako kradljivci uglavnom izbjegavaju - električne automobile.
Henning Hauswald, voditelj odjela za krađe vozila u Uredu kriminalističke policije Saske, ima objašnjenje za taj trend: mnoge, ali ne sve krađe, počinile su organizirane kriminalne skupine iz istočne Europe (poput Poljske, Češke, Mađarske, Rumunjske i Litve), koje ukradene automobile odvoze i obično ih rastavljaju u svojim domicilnim državama.
Prema Hauswaldu, to dovodi do zaključka da je u mnogim od tih zemalja infrastruktura za punjenje električnih vozila slabo razvijena, a potražnja za električnim automobilima niska. Vozila su stoga jednostavno manje atraktivna od, na primjer, skupih SUV-ova. Nadalje, ako lopovi napadnu u Hessenu ili Donjoj Saskoj, ovisno o njihovom stilu vožnje, postoji rizik da će se baterija isprazniti prije nego što uopće stignu do poljske granice zbog velikih udaljenosti koje su uključene u njihov bijeg.
"Lopovi nemaju vremena zaustaviti se na stanici za punjenje", naglasio je za Bild.
Također, zbog svoje složene tehnologije, električni automobili mogu se i brže pratiti: Iako se GPS moduli za praćenje mogu ukloniti, ova vozila ostavljaju trag svaki put kada se pune na javnoj punionici i obično imaju i vezu s vlasnikovim pametnim telefonom. Tehničke prepreke su veće nego kod benzinskih ili dizelskih automobila pa se i lopovima ne da gubiti vrijeme s električnim automobilima, prenosi T-Online.de.
Kako se zaštititi od krađe
Kako biste se zaštitili od krađe najvažnije je izvaditi ključ iz kontakt brave kada napuštate automobil i zaključati prozore, vrata, prtljažnik, krovni otvor i čep spremnika goriva.
Ali možete učiniti još više, a evo što policija preporučuje:
- Ne parkirajte skupe automobile uz cestu ili ispod neosiguranih nadstrešnica.
- Parkirajte na dobro osvijetljenim i prometnim ulicama, a ne na tamnim i tihim područjima.
- Izvadite ključ iz kontakta i zaključajte volan kada napuštate automobil.
- Za dodatnu sigurnost koristite stezaljke za kotače i stezaljke za volan.
- Nikada ne držite rezervne ključeve na ili u automobilu, jer lopovi znaju svako skrovište.
- Nikada ne ostavljajte ključeve bez nadzora u kaputima ili jaknama.
- Osigurajte ključeve automobila sa sustavima za otključavanje bez ključa u posebnim kutijama. U suprotnom, kradljivci automobila mogu presresti signale i pokrenuti automobil koristeći svoju specijaliziranu tehnologiju.
- U slučaju gubitka ključa, odmah otiđite u specijalizirani servis i blokirajte ga.