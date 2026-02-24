Iako su atraktivni i na cijeni: Zašto kradljivci ove automobile uglavnom izbjegavaju?

Posljednjih godina krađe automobila u Hrvatskoj su u laganom porastu, a sličan trend zabilježen je i u zapadnoj Europi. Primjerice, u Njemačkoj su porasle za 9 posto. No, unatoč tome, zanimljivo je kako kradljivci uglavnom izbjegavaju - električne automobile.

Henning Hauswald, voditelj odjela za krađe vozila u Uredu kriminalističke policije Saske, ima objašnjenje za taj trend: mnoge, ali ne sve krađe, počinile su organizirane kriminalne skupine iz istočne Europe (poput Poljske, Češke, Mađarske, Rumunjske i Litve), koje ukradene automobile odvoze i obično ih rastavljaju u svojim domicilnim državama.

Prema Hauswaldu, to dovodi do zaključka da je u mnogim od tih zemalja infrastruktura za punjenje električnih vozila slabo razvijena, a potražnja za električnim automobilima niska. Vozila su stoga jednostavno manje atraktivna od, na primjer, skupih SUV-ova. Nadalje, ako lopovi napadnu u Hessenu ili Donjoj Saskoj, ovisno o njihovom stilu vožnje, postoji rizik da će se baterija isprazniti prije nego što uopće stignu do poljske granice zbog velikih udaljenosti koje su uključene u njihov bijeg.

"Lopovi nemaju vremena zaustaviti se na stanici za punjenje", naglasio je za Bild.

Također, zbog svoje složene tehnologije, električni automobili mogu se i brže pratiti: Iako se GPS moduli za praćenje mogu ukloniti, ova vozila ostavljaju trag svaki put kada se pune na javnoj punionici i obično imaju i vezu s vlasnikovim pametnim telefonom. Tehničke prepreke su veće nego kod benzinskih ili dizelskih automobila pa se i lopovima ne da gubiti vrijeme s električnim automobilima, prenosi T-Online.de.

Kako se zaštititi od krađe

Kako biste se zaštitili od krađe najvažnije je izvaditi ključ iz kontakt brave kada napuštate automobil i zaključati prozore, vrata, prtljažnik, krovni otvor i čep spremnika goriva.

Ali možete učiniti još više, a evo što policija preporučuje: