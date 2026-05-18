Policija otkrila niz propusta u školskom autobusu: Vozač odmah isključen iz prometa

Splitska policija uhvatila je i odmah iz prometa isključila vozača školskog autobusa zbog više nepravilnosti – nije jedini koji će odgovarati.

Naime, službenici su u petak, 15. svibnja provodili pojačani nadzor školskih autobusa te su na području općine Dicmo zaustavili školski autobus koji je prevozio učenike. Pregledom su utvrdili ne samo da vozilo nije ispunjavalo posebne uvjete za organizirani prijevoz djece, već vozač u vozačkoj dozvoli nije imao upisanu kategoriju D, koju mora posjedovati za upravljanje autobusom.

Osim toga, vozilo nije bilo propisno obilježeno posebnim znakom na stražnjoj lijevoj strani autobusa. Vozač je odmah isključen iz prometa te mu je zabranjeno daljnje upravljanje vozilom.

Protiv njega će biti podnesene prekršajne prijave zbog upravljanja autobusom bez upisane odgovarajuće kategorije te zbog upravljanja vozilom za organizirani prijevoz djece koje nije ispunjavalo posebne uvjete i nije bilo propisno obilježeno. Prekršajni postupci bit će pokrenuti i protiv vlasnika vozila i odgovorne osobe, objavila je PU splitsko-dalmatinska.