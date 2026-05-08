Između dva zakona: Kako neusklađeni propisi otežavaju sigurnost u hrvatskom graditeljstvu?

Sigurnost na gradilištu ne smije biti samo formalnost već sastavni dio svakog projekta i svih faza gradnje, istaknula je u petak direktorica Sektora za graditeljstvo Hrvatske gospodarske komore (HGK) Katarina Sikavica na konferenciji Sigurno gradilište.

Riječ je o drugoj po redu tematskoj konferenciji Sigurno gradilište, s fokusom na zaštitu na radu kroz perspektive sudionika u gradnji, koju je organizirala HGK u suradnji Hrvatskom udrugom koordinatora zaštite na radu.

Zaštita na radu u građevinarstvu, kako je rečeno, jedno je od ključnih pitanja za održiv i odgovoran razvoj tog sektora, no riječ je i o području koje i dalje otvara brojna pitanja vezana uz podjelu prava, obveza i odgovornosti među različitim dionicima u procesu gradnje.

U praksi i postojećem regulatornom okviru obveze investitora, izvođača i koordinatora zaštite na radu u pojedinim se segmentima preklapaju, što nerijetko dovodi do nejasnoća i izbjegavanja odgovornosti za provedbu propisanih mjera zaštite.

Sikavica je kazala kako se samo zajedničkim djelovanjem investitora, izvođača, projektanata, koordinatora zaštite na radu i institucija stvara sustav u kojem je zaštita radnika stvarni prioritet, a ne administrativna obveza.

Građevinski sektor raste, a sigurnost radnika?

Navela je kako građevinski sektor posljednjih godina bilježi snažan rast aktivnosti i investicija, zbog čega pitanje sigurnosti radnika postaje još važnije.

"U uvjetima pojačanog investicijskog ciklusa i nedostatka radne snage potrebno je dodatno ulagati u edukaciju, preventivu i podizanje svijesti o važnosti zaštite na radu kako bi se smanjio broj ozljeda i kontinuirano podizala kvaliteta radnih uvjeta na gradilištima", poručila je Sikavica.

Predsjednik Hrvatske udruge koordinatora zaštite na radu Matej Mihić je ukazao na pojedine neusklađenosti između dviju regulativa koje uređuju područje zaštite na radu u građevinarstvu, a koje u praksi mogu dovesti do izbjegavanja propisanih obveza i neujednačenog postupanja sudionika u gradnji.

Naime, dužnosti i odgovornosti sudionika definirane su kroz dva različita regulatorna okvira - propise iz područja gradnje i propise iz područja zaštite na radu. Tako različito shvaćanje i tumačenje pojma izvođača prema Zakonu o gradnji i Zakonu o zaštiti na radu dovodi do situacija u kojima investitor ne prihvaća ili ne prepoznaje vlastite zakonske obveze.

Istodobno se u praksi preklapaju uloge sudionika u gradnji i koordinatora zaštite na radu, što dodatno otežava jasno definiranje odgovornosti i nadležnosti na gradilištu.

Preklapanja, kako je rečeno, dovode do otežane provedbe mjera zaštite na radu te povećanog rizika od nepravilnosti i sporova u slučaju ozljeda, nesreća ili inspekcijskog nadzora.

Sudionici konferencije složili su se kako je nužno nastaviti stručni dijalog i rad na unaprjeđenju zakonodavnog i provedbenog okvira te dodatno osnažiti kulturu sigurnosti u građevinskom sektoru, s krajnjim ciljem stvaranja sigurnih i kvalitetnih uvjeta rada na svim gradilištima u Hrvatskoj, navodi se u priopćenju HGK.