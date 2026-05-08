Otišao na krstarenje iz snova, a završio usred smrtonosne epidemije: "U samo 12 sati bilo je jasno da se nekima stanje rapidno pogoršava"

Dr. Stephen Kornfeld ukrcao se prošlog mjeseca na kruzer MV Hondius na krajnjem jugu Argentine očekujući avanturu života - istraživanje ledenih prostranstava Atlantika i promatranje kitova, dupina i pingvina u njihovom prirodnom okruženju.

No nekoliko tjedana nakon početka putovanja preko Atlantskog oceana, liječnik iz američke savezne države Oregon našao se usred ozbiljne zdravstvene krize nakon što se na brodu počeo širiti smrtonosni hantavirus.

"Nekako sam preuzeo ulogu brodskog liječnika", rekao je Kornfeld za CNN s broda koji trenutno plovi prema Tenerifima na Kanarskim otocima.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je u četvrtak da je među osobama povezanima s kruzerom potvrđeno pet slučajeva hantavirusa, dok se sumnja na još nekoliko zaraženih.

Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost objavila je u petak da je identificiran još jedan sumnjivi slučaj kod britanskog državljanina koji se trenutačno nalazi na Tristan da Cunhi, udaljenom teritoriju Svete Helene u južnom Atlantiku, gdje je Hondius ranije pristao.

Dosad su tri osobe koje su bile na brodu preminule, uključujući stariji nizozemski bračni par za koji se vjeruje da se zarazio tijekom boravka u Argentini prije ukrcaja na kruzer.

Na brodu se još uvijek nalazi oko 146 putnika i članova posade, među njima i 17 Amerikanaca. Nakon nekoliko dana provedenih usidreni uz obalu Zelenortskih Otoka, očekuje se da će kruzer u nedjelju stići na Tenerife, gdje će se putnici iskrcati i pokušati vratiti svojim kućama.

Globalna zdravstvena uzbuna

Izbijanje zaraze pokrenulo je veliku međunarodnu akciju praćenja kontakata kako bi se identificirale osobe koje su možda bile izložene rijetkom virusu koji prenose glodavci i koji može izazvati teško respiratorno zatajenje. WHO je ipak poručio da ne očekuje pandemiju sličnu koronavirusu te naglasio da nema dokaza o širokom riziku prijenosa među ljudima.

Kornfeld je ispričao kako je ponudio pomoć brodskom liječniku nakon što je prvi putnik pokazao simptome bolesti.

Taj 70-godišnji Nizozemac preminuo je na brodu 11. travnja.

"U roku od 12 do 24 sata postalo je jasno da je nekoliko ljudi bolesno i da im se stanje jako pogoršava", rekao je liječnik.

Supruga preminulog muškarca također je razvila simptome. Evakuirana je s broda i prebačena u bolnicu u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici, gdje je kasnije preminula. Kornfeld je rekao da su još dva pacijenta, uključujući brodskog liječnika, razvila tipične virusne simptome.

"Imali su visoku temperaturu, jak umor, crvenilo, gastrointestinalne tegobe i otežano disanje", rekao je.

Dodao je da nitko od njih u početku nije izgledao kritično bolesno, ali da je kod hantavirusa problem u tome što se stanje može naglo pogoršati.

"Od teško bolesnog do kritično bolesnog može se doći vrlo brzo", upozorio je.

Brodski liječnik prošlog je mjeseca prebačen u bolnicu u Johannesburgu, gdje se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi, no WHO navodi da mu se stanje poboljšava.

Još troje putnika evakuirano je u Nizozemsku na liječenje, dok je jedan putnik koji je ranije napustio brod pozitivan na hantavirus i liječi se u Zürichu.

Epidemija na kruzeru povezana je s andskim sojem hantavirusa, rijetkim ali potencijalno vrlo opasnim virusom koji se u određenim slučajevima može prenositi među ljudima bliskim kontaktom.

Situaciju dodatno komplicira činjenica da je oko 30 putnika napustilo brod još prije službenog otkrivanja epidemije.

Zdravstvene vlasti u više zemalja, uključujući SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, sada prate putnike s Hondiusa zbog moguće zaraze. Inkubacija hantavirusa može trajati od jednog do šest tjedana prije pojave simptoma.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak kako vjeruje da je situacija uglavnom pod kontrolom te najavio dodatne informacije.

No kongresnica iz Oregona Janelle Bynum kritizirala je američke vlasti tvrdeći da nisu osigurale jasan plan za siguran povratak američkih državljana kući. Rekla je da je razgovarala s dr. Kornfeldom te upozorila da putnici nisu dobili konkretne upute o povratku nakon iskrcaja, piše CNN.

Pozvala je američki CDC i državnog tajnika Marca Rubia da hitno izrade plan za povratak Amerikanaca iz pogođenog područja. Kornfeld je na kraju rekao kako mu je veliko olakšanje što su najteže oboljeli putnici prebačeni u bolnice.

"Kod hantavirusa preživljavanje često ovisi o tome možete li na vrijeme dobiti intenzivnu medicinsku skrb. Na brodu to jednostavno ne bi bilo moguće", zaključio je.