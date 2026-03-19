Možemo! traži osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o aferi Medikol

Možemo! je u četvrtak zatražio osnivanje saborskog Istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer, kažu, žele da javnost dobije odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini.

"Tražimo osnivanje Istražnog povjerenstva o aferi Medikol jer hrvatska javnost nakon gotovo 20 godina mora dobiti odgovore na neka jednostavna pitanja”, poručila je saborska zastupnica Možemo! I predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin na konferenciji za medije u Saboru.

Ključna pitanja na koje će to Povjerenstvo tražiti odgovore su kako je nastao model u kojem se stotine milijuna eura javnog novca slijevaju privatniku i zašto država nije kupila uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini. Među ostalim, bavit će se i pitanjem tko i zašto taj model politički i administrativno održavao te kako je moguće da država posluje s privatnim subjektom koji je završio u predstečajnoj nagodbi i imao dugovanja prema državi, bolnicama i dobavljačima.

"Želimo da odgovore na ova pitanja daju svi oni koji su sudjelovali u stvaranju i održavanju tog modela. Zato tražimo da pred Istražno povjerenstvo stanu Ivo Sanader, Neven Ljubičić, Darko Milinović, Jadranka Kosor, Andrej Plenković, Milan Kujundžić, Vili Beroš, Irena Hrstić, Željko Reiner kao tadašnji čelni čovjek KBC-a Zagreb u vrijeme kada je KBC tražio PET/CT i nije ga dobio, šefovi HZZO-a, kao i tadašnji SDP-ovi ministri zdravstva Rajko Ostojić i Siniša Varga koji su osigurali dio usluge unutar javnozdravstvenog sustava i za čijeg je vremena isti došao do predstečajne nagodbe”, najavila je Kekin.

Od 2007. Medikolu isplaćeno više od 200 milijuna eura

Podsjetila je da je od 2007. godine Poliklinici Medikol, prema dostupnim procjenama, isplaćeno više od 200 milijuna eura javnog novca, unatoč netransparentnosti i upozorenjima struke, naglasivši da mediji i oporba godinama ne uspijevaju dobiti odgovore koliko je točno novca isplaćeno i zašto nisu kupljeni aparati u javnom sustavu. Navela je i da su radiolozi tražili PET/CT uređaje još 2006., a 2011. godine Hrvatsko društvo radiologa upozoravalo je da će monopol Medikola uništiti javni zdravstveni sustav.

Kazala je i da je Medikol u razdoblju SDP-ove vlade ušao u predstečajnu nagodbu te dugovao velike iznose državi, bolnicama i dobavljačima, a do danas je, napominje, ostalo nejasno kako su se, nakon povratka HDZ-a i dolaska Andreja Plenkovića na vlast, tako čudesno oporavili.

"Kako je moguće da država sklapa desetke milijuna eura godišnje teške ugovore s akterom koji joj je dugovao kroz neplaćene poreze? Jesu li svi dugovi doista plaćeni? Postoji legitimno pitanje jesu li građani, uz milijune koje Medikol dobiva iz HZZO-a, na kraju plaćali i otpis njegovih dugova", zapitala je, navevši i da je više ministara zdravstva javno svjedočilo o pritiscima i prijetnjama vezanim uz ugovore s Medikolom.

Povjerenstvo, pojasnila je, tražimo zato što ova priča seže dalje od jedne vlade i jednog premijera, ali mora biti jasno i da Plenković ovu praksu nije prekinuo. On ju je kroz deset godina nastavio, podigao iznose koje građani plaćaju Medikolu i upravo privatnu onkološku bolnicu Medikol postavio kao svoj doslovno jedini strateški projekt u zdravstvu, naglasila je.

"Javnost mora dobiti odgovore, građani imaju pravo znati. Mi nećemo odustati od ove teme i tražit ćemo odgovore do kraja. Očito je, i to mora biti jasno svakom građaninu ove zemlje, da se ovakvog Medikola nećemo riješiti dok se ne riješimo HDZ-a", zaključila je Kekin.