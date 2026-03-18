Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić o problemima u gradu: "Sve su vlasti obećavale da će ovo riješiti, ja sam prvi koji je to i napravio"

O uskrsnicama, računima, problemima s parkingom i komarcima je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić govorio u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Radić je otkrio da cenzusi za uskrsnice idu u rasponu od 200 do 520 eura, a podijeljeni su u tri kategorije - od 60 do 120 eura. Osim umirovljenicima, dijele se i socijalno ugroženim osobama te djeci korisnika inkluzivnog dodatka. Uskrsnice će primiti oko 9 tisuća Osječana, poručio je Radić.

Sabina Tandara Knezović i Ivan Radić - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Računi za vodu su porasli. Radić ističe da Osijek nije mijenjao cijene od 2012. godine. "Najveći smo grad koji ima treći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kojeg smo mi i financirali 2024. i 2025. godine. Obzirom na rast troškova i održavanje energenata te uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, nažalost morali smo ići u povećanje cijena vode", rekao je te nadodao da nije bilo drugog izbora.

Sabina Tandara Knezović i Ivan Radić - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Upitan hoće li rasti i druge komunalije, odgovorio da je je nezahvalno o tome govoriti obzirom na trenutnu situaciju, no da vlast to zasad nema u planu.

Osijek je pao ispod 100 tisuća stanovnika. Radić ističe da u vremenu kada se radio posljednji popis stanovništa nije bio gradonačelnik, ali napominje da otkako je preuzeo vodstvo grada ima gotovo 5 tisuća više zaposlenih u gradu, nezaposlenost je pala za 40 posto te da Osijek ima više useljenih nego iseljenih osoba za period od 2022. do 2024. godine.

Sabina Tandara Knezović i Ivan Radić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Jedan jako zanimljiv podatak je da smo ove godine upisali 26 djece povratnika u osječke osnovne škole", nadodao je.

Parking, međutim, gradska vlast još nije riješila. Osječani posljednjih godinu i tri mjeseca ne plaćaju parking.

"U ovom trenutku je kaos, ali ništa naspram kaosa kojeg smo imali prije. Grad Osijek je bio jedini grad koji je imao koncesionara sve ove godine i sve su bivše gradske vlasti obećavale da će staviti parking pod Grad. Ja sam prvi koji je to i napravio", poručio je.

Kako kaže, sve potrebne dokumente poslali su krajem prosinca Državnoj komisiji za odlučivanje o javnim natječajima, čija se odluka sada čeka.

Sabina Tandara Knezović i Ivan Radić - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nadodao je da će se Osječani i ove godine kupati na Kopiki koja slavi 50. obljetnicu.

Osvrnuo se i na vječni problem građana - komarce. "Riješili smo se komaraca u najvećoj mogućoj mjeri, obzirom da živimo u blizini Kopačkog rita. Sveli smo ih na najmanju moguću razinu, a uveli smo i puno novina u odnosu na prijašnje gradske vlasti", zaključio je.

Cijeli razgovor pogledajte u videoprilogu Dnevnika Nove TV.

Galerija 2 2 2 2