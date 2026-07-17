Incident u restoranu na obali, letjele i boce: Uhićen suvlasnik poznatog kluba

U četvrtak je u večernjim satima došlo do incidenta u jednom restoranu na Žnjanu, a splitska policija je privela dvojicu muškaraca.

Kako su objavili, fizičkom sukobu prethodila je svađa, a 51-godišnjak je u pokušao staklenom bocom udariti 37-godišnjaka, koji je u jednom trenutku uzeo staklenu čašu i u glavu udario 51-godišnjaka, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Policija je u objektu zatekla 51-godišnjeg Igora Kraljevića, suvlasnika poznatog splitskog kluba Central, i 37-godišnjeg M. M., koji mu je navodno bio poslovni partner u poslu s građevinom, piše Dalmatinski portal.

Nakon što mu je pružena liječnička pomoć, uhićen je i doveden u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja. Utvrđene su mu lakše tjelesne ozljede.

Tijekom dana policija je uhitila i 37-godišnjaka, kojeg je Kraljević, prema neslužbenim informacijama, prijavio za prijetnju i pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede.