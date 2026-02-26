Akcija otkrila velike količine lažnih lijekova na tržištu: "Tko zna otkud stižu. Niti ima certifikat, ni..."

U velikoj operaciji Europola razbijen je lanac farmaceutskog kriminala! U akciji je sudjelovala i hrvatska policija. Diljem Europe proizvodili su se i prodavali - lažni lijekovi. Zatvoreni su laboratoriji, a kaznene prijave dobile su tisuće osoba.

Takvi lijekovi lako su dostupni na internetu, često po nižim cijenama nego što bi trebali biti. Struka upozorava - itekako su opasni.

"Proizvodi se u jednoj zemlji, prolazi nekim transportima kroz sve europske zemlje i širi se posvuda. To je baš ogroman kriminalni milje koji koristi neznanje ljudi i želju da dođu do lijeka", poručila je Rajka Truban Žulj, pomoćnica ravnatelja za procese, HALMED.

Proizvodnja krivotvorenih lijekova toliko je uznapredovala da često ni stručnjaci ne mogu prepoznati razliku. Na umu treba imati nekoliko stvari.

"Neki lijek koji na tržištu ima neku cijenu, ne možete ga kupiti jeftinije online. Takav originalni lijek ne možete kupiti jeftinije. On u svakoj zemlji ima referentnu cijenu i u toj zemlji toliko košta", rekao je Ivica Belina iz Udruge za zaštitu prava pacijenata.

"To ja ne bih nikad napravio, kupovati lijekove preko interneta, kineske... Tko zna otkud stižu. Niti ima certifikat ni niš, nema, niš", rekao je Miroslav Ružić iz Zagreba.

"Prodaja lijekova putem interneta koji se propisuju samo na recept nije dozvoljena. I hrvatske ljekarne jedino su mjesto gdje se može preuzeti na recept, sigurnog sastava, sigurne kvalitete i očekivanog djelovanja", poručila je Ana Soldo iz Hrvatske liječničke komore.

