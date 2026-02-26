Otkriveni tajni laboratoriji i zaplijenjeni lijekovi vrijedni 33 milijuna eura: "Građani moraju biti oprezni..."

Velika zapljena nezakonitih lijekova! U policijskoj akciji koju je koordinirao Europol, provedenoj u 30 zemalja, zaplijenjeni su proizvodi vrijedni 33 milijuna eura.

Europol razbio mrežu farmaceutskog kriminala - 4 Foto: Vijesti u 17

Kaznene prijave podnesene su protiv više od tri tisuće osoba, a sudjelovala je i hrvatska policija.

Zatvoreno je pet tajnih laboratorija, a među proizvodima su vitamini, dodaci prehrani, lijekovi za mršavljenje.

Iz HALMED-a upozoravaju građane na rizike kupnje lijekova iz neprovjerenih izvora. Pomoćnica ravnatelja za procese Rajka Truban Žulj ističe da osobitu opasnost predstavljaju krivotvoreni lijekovi za mršavljenje koji sadrže semaglutid.

Rajka Truban Žulj Foto: Vijesti u 17

"Građani moraju biti oprezni i držati se legalnih izvora jer je riječ o potencijalnoj opasnosti za zdravlje. Ako lijekove za mršavljenje kupuju putem interneta, velika je vjerojatnost da će biti krivotvoreni i da će ugroziti zdravlje. Zabilježeni su slučajevi u kojima je umjesto semaglutida u pripravku bio inzulin, što može dovesti do hipoglikemije i ozbiljnih zdravstvenih problema", upozorila je Truban Žulj.

Europol razbio mrežu farmaceutskog kriminala - 1 Foto: Vijesti u 17