Drnišani traže odgovornost za propuste, stručnjaci u gradu ostaju tri dana: "Učenici razgovaraju, prisjećaju se onih lijepih trenutaka"

Drnišani su ostavljali bijele ruže i svijeće za ugašeni život 19-godišnjeg mladića. Ujedinjeni su u tuzi, ali i ogorčeni.

"Mislim da se triba čut glas svih koji su tužni na sistem i da je samo greška sistema i da nitko nije zaslužio da se to dogodi", rekao je Krešimir Belamarić iz Šibenika.

Sličnog je mišljenja i Vedrana iz Splita, koja smatra da su nužne ozbiljne promjene.

"Nešto se mora, očito, promijenit. Išla bih i dalje za ovakve stvari, jer ja imam svoju dicu", poručila je.

Okupili su se u tišini na mirnom prosvjedu, ali s glasnom porukom - ne žele da se ovakva tragedija ponovi. Traže odgovornost sustava i ozbiljne promjene.

Podrška je stigla i u mladićevu školu. Krizni tim stručnjaka stigao je kao psihološka pomoć učenicima, profesorima i roditeljima.

"To smo rekli i učenicima: tko god misli da njegova majka, otac, brat, sestra treba doći u školu na razgovor - neka ih potaknu da dođu individualno razgovarati", rekla je Ivana Pavić Šimetin, koordinatorica kriznih timova u školama.

Pet psihologa tamo je tri dana. Ali u svakom trenutku bit će im na raspolaganju.

"Učenici maturalnog razreda u koji je išao Luka, ali i ostali učenici se druže, razgovaraju, pa čak se i prisjećaju, što je jako važno, onih pozitivnih trenutaka, lijepih trenutaka", dodala je Pavić Šimetin.

"Mislim da su njihovi osjećaji najbitniji, tu nismo bitni mi - tu su bitna djeca i djecu trebamo zaštititi", poručio je Hrvoje Pekas, ravnatelj SŠ Ivana Meštrovića u Drnišu.

Sigurno okruženje za svoje sugrađane želi i drniški gradonačelnik. "Tražimo hitne promjene i nove zakonske mjere u kojima će se doživotno donijeti i kazna i doživotni nadzor", rekao je Tomislav Dželalija.

"Ovo je skupa cijena, mi smo izgubili našeg sugrađanina - ne ponovilo se", dodao je Dželalija.

Onaj koji je grad zavio u crno, 50-godišnji Kristijan Aleksić, idućih mjesec dana bit će u istražnom zatvoru - iza rešetaka. Priznao je zločin. Čeka suđenje i kaznu.

