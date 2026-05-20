Kako se piše – Gradiški ili Gradišci?

Piše se i jedno i drugo.

U uporabi su oblici Gradišci i Gradiški, a rjeđe i Gradiškoj.

Zemljopisna imena koja završavaju na -čka, -ska i -ška i u kojima je završno -a kratko (pr. Učka, Aljaska, Gradiška) sklanjaju se po imeničkoj, a ona kojima je -a dugo (pr. Grčka, Hrvatska, Češka) sklanjaju se po pridjevskoj sklonidbi. Toponim Češka u dativu i lokativu glasi Češkoj, no Gradiškoj nije pravilno. Dakle, ako je riječ o zemljopisnom imenu Gradiška, ime će se deklinirati kao imenica žena.

U dativu i lokativu nastavak je -i te se prema pravilu provodi sibilarizacija, odnosno k, g, h ispred -i mijenjaju se u c, z, s (pr. ruka – ruci, noga – nozi). Nesibilarizirani oblici ostaju nepromijenjeni u nekim toponimima. Ime Gradiška jedan je od primjera u kojima su pravilna oba oblika – Gradišci i Gradiški.

Urušio se dio mosta u Gradišci.

Otvara se novi granični prijelaz u Gradiški.

