Imao je niz prijestupa, poremećaj osobnosti i već je osuđivan, a nitko nije reagirao. Tko je pravi krivac?

Nakon strašnog zločina u Drnišu postavlja se pitanje je li se on mogao spriječiti. Ministarstvo pravosuđa i Državno odvjetništvo pokrenuli su izvanredne nadzore zbog postupanja u ranijem kaznenom predmetu Kristijana Aleksića. Želi se saznati tko je napravio propust i je li uopče bilo propusta u slučaju osobe koja je bila na slobodi, a imala niz prekršaja.

Aleksić je godinama evidentiran zbog niza teških kaznenih djela, uključujući nasilje, prijetnje i ilegalno oružje, a dio postupaka vodio se i tijekom izdržavanja zatvorske kazne u Lepoglavi, gdje je imao desetke stegovnih prijestupa.

Iako je optužnica u jednom predmetu potvrđena, do suđenja nikada nije došlo. Postavlja se pitanje zašto nisu bile predložene strože mjere poput istražnog zatvora. Navodno, sudovi su opterećeni velikim brojem predmeta i da to što je ranije bio osuđivan nije razlog da njegov slučaj bude prioritet. U idućim danima očekuju se rezultati koji bi trebali pokazati je li u ovom slučaju bilo propusta i tko je pogriješio.

