Toplo i sunčano vrijeme mogao bi pokvariti lokalni pljusak: Meteorolog otkrio detalje

Do kraja tjedna iznad nas će se pružati greben anticiklone sa sjeverozapada Europe. Zbog toga će prema nama jačati dotok razmjerno toplog zraka sa sjeveroistoka, gdje je ovih dana iznadprosječno toplo. Istodobno će se u visini zadržavati malo vlage, pa će se poslijepodne ponegdje razviti lokalne nestabilnosti - najviše u četvrtak i u petak.



U četvrtak od jutra u većini će krajeva prevladavati sunčano. Puhat će mjestimice umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu mjestimice umjerena i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.



Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki izolirani pljusak. Vjetar slab umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura oko 24 stupnja.



U istočnim predjelima većinom sunčano, premda je od sredine dana lokalno uz jači razvoja oblaka moguć lokalni pljusak i grmljavina. Puhat će mjestimice umjeren sjeverac. Poslijepodne temperatura od 22 do 24 stupnja.



Od sredine dana i u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje valja računati na lokalni pljusak i grmljavinu kojeg ponegdje može biti i na sjevernom Jadranu. U gorju će puhati mjestimice umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena bura koja će krajem dana pojačat će na jaku, podno Velebita s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura u gorju od 19 do 22, a na moru oko 25 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano. U unutrašnjosti od sredine dana umjeren razvoj oblaka, no uglavnom suho. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, osobito na otocima i prema otvorenom moru. Duž obale umjerena, prema kraju dana i jaka bura. Temperatura od 24 do ljetnih 28 stupnjeva.



Sunčevo UV zračenje sve više dobiva ljetnu jakost pa UV indeks sve češće doseže vrijednosti visoke opasnosti.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti sljedećih dana većinom sunčano. Od sredine dana uz lokalni razvoj oblaka može biti ponekog pljuska, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre ili na istoku zemlje. Puhat će povremeno umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Bit će vrlo toplo, osobito u nedjelju.



Najviše sunca, ali i dosta vjetra bit će na Jadranu. Puhat će umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima - osobito u petak, a prema otocima i sjeverozapadnjak. Dani će biti vrlo topli, ponegdje moguće i vrući osobito za vikend kad su moguće i tople noći.



Po svemu sudeći, do sljedeće srijede zadržat će se vrlo toplo uz dosta sunca, osobito u Dalmaciji. Uglavnom u unutrašnjosti prolazne nestabilnosti, koje će biti izraženije sredinom tjedna.