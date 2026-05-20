Pomama za priuštivim najmom: Potražnja je višestruko veća od ponude, a evo koliko će stajati stanarina

Dok većina za srpanj ili kolovoz planira godišnji odmor, više od 1300 građana nada se da bi upravo tada mogli pronaći svoj krov nad glavom.

APN je objavio podatke iz programa priuštivog najma i na ljeto će, kad se završi analiza prijava i proces bodovanja, potpisivati ugovore i dijeliti ključeve.

Detalje je u Dnevniku Nove TV prezentirao voditelj Dino Goleš.

U priuštivo stanovanje uključili su se i građani i država sa svojim nekretninama. Riječ je o ukupno 960 stanova i kuća, od kojih je odmah dostupno 435. Ostalo se odnosi na stanove koje još treba obnoviti i pripremiti za stanovanje.

Od 435 nekretnina njih 345 je u Zagrebu, 70 u Primorsko-gorsankoj županiji, 63 u Osječko-baranjskoj, prednjače još Sisačko-moslavačka i Zagrebačka županija. Prosječna kvadratura stanova je nešto manja od 65 metara četvornih, a kuća oko 113.

Potražnja je višestruko veća od ponude. Naime, ukupno je stiglo 1315 zahtjeva najmoprimaca. Više od pola, točnije 56 posto ili 745 stiže iz Grada Zagreba.

Slijedi Split sa 173 prijave, Rijeka sa 77, Osijek i Sisak 47 te Zadar s 22 prijave. Zainteresiranih ima i u Puli, Dubrovniku, Velikoj Gorici, Karlovcu, Varaždinu i Zaprešiću.

Zanimljivo, gotovo 40 posto prijava poslali su samci - točno 523. Slijede dvočlane, tročlane i četveročlane obitelji. Primljen je i jedan zahtjev s devet i jedan s 11 članova.

Samohranih roditelja je 238, a među zahtjevima je i 81 obitelj s djecom koja imaju teškoće u razvoju, dok ukupno 429 obitelj ima djecu školske ili predškolske dobi.

Prosječno, riječ je o ljudima starosti 38 i pol godina. Ali najmlađi podnositelj zahtjeva ima 19, a najstariji 83 godine. Ipak gotovo dvije trećine svih prijava stiglo je od osoba između 20 i 40 godina.

Gotovo polovica ih ima srednju stručnu spremu, četvrtina diplomu sveučilišta, a među njima su i 34 prijave osoba samo s osnovnom školom te osam doktora znanosti.

Oni koji budu odabrani plaćat će stanarinu prema primanjima i broju članova kućanstva, dok će ostatak pokrivati država.

Primjerice, samac s prihodom od 1500 eura koji aplicira za stan od 35 kvadrata će najam plaćati 362 i pol eura mjsečno. Država statistički takav stan u Novom Zagrebu cijeni na 509 eura mjsečno i ostatak će se pokriti iz proračuna.

Drugi je primjer je par s prihodom od 2000 eura mjesečno koji traži stan od 50 metara četvornih na zagrebačkoj Trešnjevci.

Stan bi plaćao 475 eura mjesečno, 220 platila bi država a ukupno 695 eura išlo bi na račun najmodavca.

Istom analogijom, peteročlana obitelj s primanjima od 2400 eura mjesečno kuću u Dubravi dobila bi za 495 eura, dok bi 400 plaćala država.