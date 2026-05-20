Uprava najavila otkaze, a radnici prosvjed: "Nema dobrog ni lošeg trenutka, ovo je nužno"

Iako iz osječkog Hrvatskog narodnog kazališta (HNK) odzvanja glazba, nekim zaposlenicima više nije do pjesme. Uprava kazališta najavila je sistematizaciju, zbog čega će u prvom krugu njih 16 ostati bez posla, a u konačnici njih čak 30, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

"Nema lošeg trenutka za to ili nema dobrog trenutka, kako god. Dakle, to je stvar koja je nužna", ustvrdio je Vladimir Ham, intendant HNK Osijek.

Zaposlenici smatraju da se racionalizacija mogla provesti drugačije, a ne otpuštanjem. Iz sindikata ističu da su neki potezi Uprave izazvali čuđenje.

"Svi ljudi koji su obuhvaćeni ovom novom sistematizacijom i koji će biti tehnološki višak imaju pravo na otkazne rokove, otpremnine i sve što im po zakonu i kolektivnom ugovoru pripada", napomenuo je Ham.

Ministrica kulture upoznata je sa situacojom u osječkom kazalištu.

"Važno je nastaviti s ulaganjem u kazalište, osigurati da se ne ugrožava ni na koji način umjetnički kapaciteti. Dapače, tu postoji još potreba za zapošavanjem", rekla je Nina Obuljen Koržinek.

Nezadovoljni zaposlenici za četvrtak su najavili prosvjed ispred zgrade kazališta i ne mire se s najavljenim otkazima.

