Preminula psihologinja Lea Devčić Conjar: Izgubila je bitku s rijetkim sarkomom

Tužnu vijest potvrdila je udruga ASK (Udruga za autizam i ostale neurodivergentnosti, samozastupanje i kulturu različitosti), čija je Lea bila dugogodišnja suradnica, podržavateljica i terapeutkinja.

"S velikom tugom i ljubavlju javljamo vam da je naša draga suradnica, saveznica i terapeutkinja, Lea Devčić Conjar, preminula u petak, 15. 5. Lea je bila stručnjakinja i velika saveznica autističnih osoba i autistične kulture. Pomogla nam je pokrenuti prvu ikad grupu podrške za autistične osobe u Hrvatskoj, izradila je senzoričko-interaktivnu bojanku, savjetodavno sudjelovala u oblikovanju brojnih naših programa i materijala", poručili su iz udruge ASK.

Istaknuli su kako je Lea tijekom cijelog desetljeća poznanstva svojim znanjem i predanošću otvarala i stvarala sigurne prostore za brojne ljude, ostavljajući neizbrisiv profesionalni i ljudski trag. "Bila je osoba koja je iskreno voljela ljude i život. Njezin trag, profesionalnost i rad neraskidivo su utkani u ono što smo danas", dodali su u emotivnoj objavi.

Umjesto cvijeća - pomoć onima kojima je najpotrebnije

Na njezinom Facebook profilu objavljeni su i detalji posljednjeg ispraćaja, uz posebnu molbu koja odražava Leinu humanost i plemenitost koja ju je krasila do samog kraja.

Sprovod će se održati u srijedu, 20. svibnja u 14 sati u Velikoj dvorani krematorija na Mirogoju.

"Poštujući Leinu želju, molimo vas umjesto cvijeća, tko želi, uplatu udrugama Krijesnica, Sve za nju i Nismo same", stoji u objavi njezine obitelji, uz zamolbu da se vijest dijeli s dubokim poštovanjem.

Hrabra borba koja je ujedinila javnost

Hrvatska javnost u tekstu na portalu Index upoznaje Leu i njezinu lavovsku borbu protiv Ewingova sarkoma - rijetkog i izrazito agresivnog tumora kostiju i mekih tkiva koji joj je dijagnosticiran u studenom 2021. godine. Iako se ova bolest najčešće javlja kod djece i mladih, pogodila je Leu u 36. godini života, u trenutku kada je bila majka petogodišnje djevojčice.

Do same dijagnoze tragala je za odgovorima gotovo godinu dana, suočavajući se s tihim i neodređenim simptomima. Nakon potvrde bolesti, krenula je njezina mukotrpna i iscrpljujuća borba. Prošla je čak 35 ciklusa kemoterapije kroz šest različitih protokola, visokodoznu kemoterapiju, transplantaciju matičnih stanica, teške operacije potkoljenice i pluća, zračenja te trajni invaliditet.

Unatoč golemim fizičkim ograničenjima i posljedicama teškog liječenja, Lea je zadržala nevjerojatan optimizam i želju za životom. Pokrenula je i veliku crowdfunding kampanju kako bi prikupila sredstva za odlazak u Njemačku na izradu personaliziranog cjepiva protiv tumora. Javnost se tada masovno odazvala njezinu pozivu za pomoć.

"Život više nije isti - ali i dalje je moj", poručila je tada Lea, ujedinivši ljude u nadi za njezin oporavak.

Njezin prerani odlazak ostavlja golemu prazninu u terapeutskoj zajednici, ali i u srcima svih onih koje je dotaknula svojim radom, toplinom i nevjerojatnom hrabrošću.