Žele novi zakon po uzoru na susjede, a nisu štedjeli ni Kajtazija: "Ni vlastite optužbe nije spreman otvoreno adresirati"

Saborski zastupnici Boška Ban i Ivica Baksa najavili su u utorak, nakon ubojstva u Sitnicama, da će po uzoru na Sloveniju pokrenuti inicijativu donošenja zakona koji bi omogućio brže oduzimanje oružja, hitne mjere u rizičnim područjima i snažniju zaštitu žrtava nasilja.

S obzirom na to da Mursko Središće danas obilježava dan žalosti zbog tragične smrti trudne žene koju je prije nekoliko dana ubio izvanbračni partner njezine sestre, 40-godišnji Josip Oršuš, zastupnici su izrazili sućut obitelji i poručili da se takvi slučajevi mogu spriječiti samo konkretnim i odlučnim mjerama.

Nezavisna zastupnica Boška Ban rekla je novinarima u Hrvatskom saboru da se taj femicid dogodio u sredini gdje raste nasilje, a ilegalno oružje kruži. "On nije iznimka, već posljedica sustava koji šuti, institucija koje se pojavljuju prekasno i politike koja godinama ponavlja iste rečenice bez ikakvog rezultata", ustvrdila je.

Boška Ban i Ivica Baksa Foto: Damjan Tadic/Cropix

Ban: Kajtazi nedovoljno učinio za romsku zajednicu, kako će ih rješavati kad je i sam optužen?

Osvrnula se pritom na zastupnika romske nacionalne manjine Veljka Kajtazija, istaknuvši da je nedovoljno učinio za romsku zajednicu s obzirom na to da "on jedini ima političku platformu godinama rješavati ove probleme i jedini bi trebao biti primjer svojoj zajednici".

Posebno je problematizirala to što je optužen za nasilje nad svojom bliskom suradnicom Suzanom Krčmar. "Kako očekivati borbu protiv nasilja ako ni vlastite optužbe nije spreman otvoreno adresirati?", upitala je Ban.

Baksa. Ako imate nasilje, oružje, drogu to je problem sustava

Zastupnik Nezavisne platforme Sjever (NPS) Ivica Baksa upozorio je da u romskim naseljima u Međimurskoj županiji, osim ilegalnog oružja koje kruži godinama, postoji problem droge 'galaxy' za koju kaže da je postala "valuta koja razara živote i uvlači djecu u ovisnost prije nego što završe osnovnu školu".

"Ako u jednoj zajednici imate nasilje, oružje, drogu, i to desetljećima, onda to više nije problem ljudi. To je problem sustava. Bez jasne političke odluke, strategije, resursa, stalne prisutnosti sve ostaje na floskulama", poručio je.

Kazao je da su počeli raditi na izradi zakonskog modela po uzoru na Sloveniju koja je donijela tzv. Šutarov zakon omogućivši brže oduzimanje oružja, hitne mjere u rizičnim područjima, snažnije ovlasti policije kad postoji opasnost za život, bolju koordinaciju institucija i jasnu poruku da se kriminal i nasilje ne smiju tolerirati.

Kajtazi odbacuje optužbe da je nedovoljno učinio

Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi odbacio je optužbe da je nedovoljno učinio za romsku zajednicu te drži da nisu potrebni nikakvi posebni zakoni.

"Sve institucije u Hrvatskoj rade na poboljšanju položaja romske zajednice. Mislim da ne trebaju nikakvi posebni zakoni, a svi oni koji misle samo žele sebe staviti da budu što vidljiviji", komentirao je novinarima u Saboru.

"O svojim kolegama neću pričati. Njima je toliko stalo do Roma da nikada nisu ni bili u romskim naseljima ili organizirali nešto, oni čak ni na mojim okruglim stolovima koje sam organizirao u Hrvatskom saboru nikad nisu bili prisutni", dodao je.

Poručio je i da je na njegovim stranicama vidljivo koliko je aktivan. "Zapitajmo što jedinice lokalne samouprave rade, koliko oni rade. Pokušavam skupa s ovom Vladom napraviti određeni pomak. Što i jesmo napravili", dodao je Kajtazi.

Četrdesetogodišnji Josip Oršuš, koji je protekli četvrtak usmrtio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge i teško ranio bivšu partnericu, nakon uhićenja u Sloveniji u utorak je izručen Hrvatskoj te je zaprimljen u varaždinski zatvor.