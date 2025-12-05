FOTO Detalji šokantnog ubojstva - preminula žena bila je majka troje djece i trudna: "Prevelika tuga..."

Jedna od dviju žena ranjenih u četvrtak u pucnjavi u Murskom Središću preminula je u Županijskoj bolnici u Čakovcu, dok su kod druge utvrđene teške ozljede opasne za život, priopćila je međimurska policija, koja intenzivno traga za 40-godišnjim muškarcem.

Stanovnici iz naselja Sitnice otkrivaju kako je muškarac pucao u svoju nevjenčanu 29-godišnju suprugu, teško je ranivši, i njezinu 28-godišnju sestru, koja je podlegla teškim ozljedama. Preminula žena bila je majka troje djece i, prema riječima mještana, trudna.

Očevid nakon dvostrukog ubojstva u Međimurju - 1 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Očevid nakon dvostrukog ubojstva u Međimurju - 7 Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Kako doznajemo, 40-godišnjak se došao oprostiti od nevjenčane supruge Merime (29) jer je danas trebao ići na odsluženje kazne u zatvor. No, izbila je žestoka svađa koja je kulminirala pucnjavom i tragičnim epilogom.

"Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga se nadvila nad Sitnice. Preminula Vanesa bila je majka troje djece, a kad je upucana, bila je i trudna. Svi smo u šoku. Molimo se za sestru da preživi", kratko je za eMeđimurje rekao predstavnik romske zajednice na području Grada Mursko Središće, gradski vijećnik Milorad Mihanović.

Pucnjava u naselju Sitnice Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Vrlo ogorčen i ljutit poslao je apel:

"Apeliram na sve – predajte ilegalno oružje! Nemojte se igrati sa svojim i tuđim životima! Čak i ako imate samo jedan metak, predajte ga!"

Za počiniteljem, muškarcem iz Piškorovca, policija intenzivno traga. Nakon pucnjave je pobjegao. Navodno je i prije imao probleme sa zakonom.

Pucnjava u naselju Sitnice Foto: Zeljko Hajdinjak/Cropix

Podsjetimo, u četvrtak u 20.53 Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je telefonsku dojavu o pucnjavi u Ulici Sitnice u Murskom Središću te da ima ozlijeđenih osoba.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.

Utvrđeno je da je u obiteljskoj kući i dvorištu u Ulici Sitnice 40-godišnjak iz vatrenog oružja ranio 28-godišnjakinju i 29-godišnjakinju, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Vozilima hitne medicinske pomoći obje su žene prevezene u čakovečku bolnicu, gdje je u 22.10, nakon pokušaja reanimacije, 28-godišnjakinja preminula, dok su kod 29-godišnjakinje utvrđene teške ozljede opasne za život te je zadržana na daljem liječenju.

Galerija 6 6 6 6

Za počinjeno nasilje uvijek je kriva osoba koja ga je počinila. Ako vi ili neka osoba koju poznajete trpi nasilje, pomoć je dostupna:

Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006

SOS telefon za žene žrtve nasilja: 0800 655 222. Više informacija potražite na: www.sigurnomjesto.hr

------------

Komentari na ovaj članak onemogućeni su radi zaštite žrtava i sprječavanja širenja govora mržnje.