STRAH I JEZA

Ubojica pred izručenjem, u naselju vlada nemir: "Bojimo se osvete jer se neke dvije klape još dogovaraju"

Piše Dina Ćevid/DNEVNIK.hr, 07. prosinca 2025. @ 19:22 komentari
Ubojstvo u Međimurju - 2
Ubojstvo u Međimurju - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Nakon što je uhićen, osumnjičenom za težak zločin u Međimurju ekspresno je određen istražni zatvor kako bi se mogao izdati Europski uhidbeni nalog. Time su ispunjeni svi preduvjeti za njegovo izručenje Hrvatskoj jer je još uvijek pod nadzorom u Policijskoj upravi Murska Sobota. Čeka se odluka slovenskih sigurnosnih tijela.
