Ubojica pred izručenjem, u naselju vlada nemir: "Bojimo se osvete jer se neke dvije klape još dogovaraju"

Iz slovenskog pritvora u varaždinski zatvor. Ubojica iz Međimurja iza rešetaka će odmah jer je Županijsko državno odvjetništvo već predložilo određivanje istražnog zatvora, a sutkinja istrage tamošnjeg Županijskog suda - to i prihvatila.

"Opasnost od bijega, mogući utjecaj na svjedoka, opasnost od ponavljanja djela i osobito teške okolnosti počinjenja kaznenih djela. To rješenje kojim je određen istražni zatvor je bio preduvjet za izdavanje Europskog uhidbenog naloga koji je izdan i dostavljen nadležnom pravosudnom tijelu Republike Slovenije", naveo je Goran Supančić, ŽDO Varaždin.

Tereti ga se za teško ubojstvo trudne žene te teško ubojstvo u pokušaju izvanbračne supruge. U nju je ispalio dva hica. Od teških i po život opasnih ozljeda - dobro se oporavlja - fizički i psihički.

"Ona se sjeća događaja i razgovarala je sa psihijatrom. Pacijentica je stabilno, možda kroz dan, dva ako oporavak bude išao ovim tokom da može na odjel", pojasnila je Mihaela Oreški-Zadravec, Županijska bolnica Čakovec.

Iako je 40-godišnji multirecedivist uhićen, mještani romskog naselja u kojem je došlo do krvavog pohoda i dalje uznemireni.

"Tu večer sam čula dok je dva puta nešto pucalo, onda smo mi svi vani trčali dok je ona tamo bila dolje, sve krv je potekla od nju... I meni je i svima u naselju drago da su ga uhitili", iskreno će Ksenija iz Sitnica.

"Čuj strah je strah, ak' je mog'o ovu ubit' i ženu pucati, 'ko zna šta je njemu moglo doć' u glavu da negdje dođe i bum bum. Fala dragom bogu da je tamo di treba", kaže Josip iz Sitnica.



"Još se i dalje bojimo da ne bude neka osveta ovdje jer se neke dvije klape još se dogovaraju. Vjerujte mi da se bojim", govori Ljiljana iz SItnica, a na pitanje bi li joj bilo lakše da policija patrolira, kaže: "Pa naravno da bi mi bilo lakše da policija bude ovde, mi smo svi u šoku."

Policije danas nije bilo, ali ophodnje su redovite. U postupku će biti i službeno ispitani.



"Bit će ispitano dosta svjedoka, ne mogu vam reći točan broj, ali sve osobe za koje proizlazi da imaju saznanja o događaju bit će ispitani kao svjedoci", pojašnjava Supančić.

Na potezu je Slovenija - čeka se odluka o primopredaji. Iz policijske uprave Murska Sobota na čijem je teritoriju naoružani muškarac i uhićen kažu nam - žurno nastavljaju sa svim postupanjima.



"Točno vrijeme predaje trenutno nije poznato. (…) Nakon primitka naloga, osumnjičenik će biti

doveden pred istražnog suca Okružnog suda u Murskoj Soboti, koji će odlučiti o njegovom izručenju hrvatskim vlastima", stoji u priopćenju Policijske uprava Murska Sobota.

"Postupak je hitan sukladno Europskom pravu", kaže Supančić.

Izručenje međimurskoj policiji očekuje se u idućim danima, a nakon što rješenje o provođenju istrage postane pravomoćno - tužiteljstvo će provesti i sve ostale dokazne radnje i vještačenja pronađenog oružja.