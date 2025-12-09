VIDEO/FOTO Djeca na nastavi u zimskim jaknama, krov prokišnjava, a sanitarni čvor je užasan: "Je li državu sramota?"

Oko 90 učenika Osnovne škole Gradac nastavu pohađa u užasnim uvjetima. Škola u koju svakodnevno odlaze je derutna, hladna, vlažna, a često i bez osnovnih uvjeta za boravak djece.

Krov prokišnjava, događa se da danima nema grijanja, pa djeca na nastavi sjede u zimskim jaknama, a parket je truo. Sa zidova u zahodima otpadaju pločice, nema slavina na umivaonicima, a ni osnovnih higijenskih potrepština.

Zbog nebrige institucija i užasnog stanja područne škole u općini Ružić, roditelji su bijesni, a većina njih u ponedjeljak u znak prosvjeda svoju djecu nije poslala na nastavu. Kažu, škola nije obnavljana od 1997. godine, kada je napravljena.

"Sad je došla u kaotično stanje. Raspadaju se instalacije, lusteri, prokišnjava, radijatori puštaju vodu, parketi su se podigli... Trenutno osmi razred uopće ne može imati nastavu u učionici već su premješteni u knjižnicu veličine dva sa dva. U školi se ne grije pa djeca sjede u jaknama na nastavi. Dolaze kući zaleđeni, kišu i kašlju", ispričala je jedna od majki djeteta koje pohađa školu u Gradcu, područnu školu Osnovne škole Antuna Mihanovića Pretpoljskog u Omišu.

OŠ Gradac

Pričaju nam i kako su profesori su tijekom ljeta sami kupovali materijal kako bi obojali zidove razreda i gletali zidove. Cilj im je bio da makar malo ljepše započne nova školska godina. Učitelji u školu donose i grijalice kako djeci ne bi bilo hladno, objašnjavaju.

"Stanje je katastrofalno. Ravnatelj uvijek kaže da nema novca, na natječaje se ne javlja... Nastava se u tome održavati ne može. Krajnje je vrijeme da se nešto poduzme. Štala je toplija i praktičnija od te škole", ispričala je jedna zabrinuta majka.

"Nitko ne vodi računa o našoj djeci i nikoga nije briga. Ravnatelj je isti već godinama, ali on tu ni ne dolazi, niti vidi školu, niti priča s nama. Ovo je sramota", dodala je.

Škola, kažu, nema ni sportsku dvoranu pa djeca tjelesni imaju u hodniku koji prokišnjava, u učionicama ili vani, ako je dobro vrijeme.

Okoliš škole je također u užasnom stanju, pa su roditelji sami srušiti drvenu ljuljačku kako ne bi pala na nekoga od djece.

OŠ Gradac

Krov je, čini se, jedan od najgorih problema ove škole.

"Pala je kiša, pa su učiteljice morale stavljati lavore. Na parketu stoji lokva vode, kao malo jezerce. Strop je već oronuo. Kompletna infrastruktura škole je dotrajala. EU sredstvima je Općina sada financirala dječje igralište, ali škola sama ništa nije uložila već 20 godina. Nedavno deset dana nije radilo grijanje, to je ozbiljno", ispričala je jedna od majki i dodala da je u razredu temperatura tada bila samo 10 stupnjeva.

Posebno je loša situacija u sanitarnim čvorovima.

"Školjka je dotrajala, a bože sačuvaj kako to izgleda. Znam da je nešto staro, ali kad se to očisti vidi se, ali čistačice to ne održavaju kako treba. Grozno je kako to izgleda. One jednostavno ne rade svoj posao", ispričala je jedna od majki.

OŠ Gradac

Situacija u školi još se pogoršala odlaskom u mirovinu domara koji je koliko-toliko obavljao popravke. Već četiri ili pet godina na njegovo mjesto nije zaposlen novi domar.

Roditelji učenika su slali dopis u županiju, ministarstvo i ravnatelju, koji im je jedini odgovorio. On pak tvrdi da nadležne institucije ne žele dati dozvolu za zapošljavanje novog domara, a pa tri domara zaposlena u OŠ Antuna Mihanovića Pretpoljskog u Omišu održavaju šest objekata ukupne veličine 10.000 kvadrata, zbog čega ne stignu obaviti sve sitne i veće poslove koji se očekuju.

Kako su ispričali roditelji, ravnatelj je obećao da će radovi na obnovi škole početi u siječnju ili veljači iduće godine te da se čeka izglasavanja proračuna Šibensko-kninske županije. No oni u ovaj scenarij baš i nisu uvjereni i dosta im je čekanja.

"Od rata se škola promijenila nije. Da nam sad pošalju inspekciju, školu bi zatvorili. Nama to nije opcija jer bi sva naša djeca onda morala putovati u 12 kilometara udaljenu školu u Drniš, a to bi značilo i da u školu idu u popodnevnim smjenama. Tako ne bi mogli ići na slobodne aktivnosti", kažu roditelji i dodaju da bi pristali da se djeci osigura školski autobus do škole u Drnišu, ali samo dok traje obnova njihove škole.

Prema pravdanju ravnatelja, škola ima problem i s vandalima koji u večernjima satima uništavaju školu, ali roditeljima nije jasno zašto još uvijek nije postavljen video-nadzor kako bi se tome stalo na kraj.

"Rekao je da se škola vandalizira i da netko šeće po krovu škole. Ma dajte, molim vas, pa tko bi šetao po krovu škole, on je ulegnut, da netko prošeta propao bi u školu", ispričala je jedna mještanka i majka djeteta koje pohađa OŠ Gradac.

U obećanja nadležnih ovi roditelji više nemaju povjerenja. "Je li sram državu da djeca idu već godinama u ovakvu odgojno-obrazovnu ustanovu, 21, je stoljeće!"

Upite o stanju škole i je li u planu njezina renovacija poslali smo i osnivaču, Šibensko-kninskoj županiji, kao i samom ravnatelju. Do objave ovog teksta, odgovore nismo dobili.

