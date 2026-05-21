Trumpova plesna dvorana samo je prikriveni ogroman vojni kompleks koji će se protezati šest katova ispod tla

Ispod ceremonijalne slike nove plesne dvorane Bijele kuće, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa gradi nešto znatno složenije - ojačani vojni i sigurnosni kompleks, namijenjen održavanju kontinuiteta vlasti, protuzračnoj obrani i kriznim operacijama ispod jednog od najzaštićenijih objekata na svijetu.

Projekt dolazi u trenutku kada Trumpova administracija od Kongresa traži približno 920 milijuna eura dodatnog financiranja za Tajnu službu SAD-a. Oko 202 milijuna eura bilo bi usmjereno na samu izgradnju plesne dvorane, dok bi ostatak novca bio namijenjen širim sigurnosnim nadogradnjama unutar kompleksa Bijele kuće. Ranije procjene ukupnu vrijednost projekta postavljale su na približno 368 milijuna eura, iako je Trump ranije tvrdio da će izgradnju financirati privatni donatori.

Rušenje Istočnog krila, prema svemu sudeći, uklonilo je povijesni Predsjednički centar za krizne operacije, poznat kao PEOC, koji je izvorno razvijen tijekom Drugoga svjetskog rata, a poslije dodatno nadograđivan nakon terorističkih napada na SAD 11. rujna 2001. godine. Na njegovu mjestu radnici sada grade znatno veći podzemni kompleks ispod lokacije nove plesne dvorane.

Trump je novinarima na gradilištu rekao kako će se podzemni dio protezati na šest etaža ispod tla. Prema njegovu opisu, podzemna infrastruktura složenija je od vidljivog dijela građevine iznad nje.

Veliki obrambeni kompleks

Trump je naveo kako će objekt sadržavati vojnu bolnicu, istraživačke prostore, prostorije za sastanke te dodatne vojne potporne sadržaje. Također je opisao samu plesnu dvoranu kao zaštitni omotač koji štiti te instalacije.

Izvješća upućuju na to da podzemni dio više nalikuje višekatnom uredskom i zapovjednom kompleksu nego klasičnom kriznom skloništu, piše portal The War Zone. Opseg projekta podsjeća na veliki podzemni objekt dovršen ispod Sjevernog travnjaka tijekom mandata bivšeg američkog predsejdnika Baracka Obame, prije otprilike petnaest godina.

Trump je također iznio detalje o opsežnim obrambenim sposobnostima planiranima za novi objekt. Tvrdio je kako će građevina biti otporna na napade dronovima i projektilima te podržavati snajperske operacije, koje su već sastavni dio zaštite Bijele kuće.

Još značajnije, čini se da je krov plesne dvorane zamišljen kao napredno središte za obranu od dronova i protuzračnu obranu s pogledom od 360 stupnjeva na Washington. Trump je opisao planove za opsežne operacije dronovima s krova te sugerirao da bi se vojni sustavi pohranjeni ispod objekta mogli premještati na vrh prema potrebi.

Sve navedeno odgovara suvremenim sigurnosnim izazovima. Dronovi presretači, sustavi elektroničkog ratovanja, tehnologije usmjerene energije i pokretni raketni sustavi sve se češće koriste za zaštitu osjetljivih objekata, jer smanjuju rizik od kolateralne štete u gusto naseljenim urbanim područjima. Slični sustavi pokazali su se ključnima u Ukrajini i tijekom nedavnih iranskih napada na američke objekte na Bliskom istoku.

Kompleks ranjiv na samo jednu vrstu napada

Iako će Trumpova plesna dvorana znatno ojačati obranu Bijele kuće, ni moderna podzemna infrastruktura ove vrste ne bi mogla pružiti ozbiljnu zaštitu od izravnog nuklearnog udara.

Unatoč javnom predstavljanju projekta kao plesne dvorane, sve više postaje jasno da je riječ o utvrđenom vojnom objektu integriranom u sigurnosnu mrežu Bijele kuće, već od najranijih faza projektiranja. Međutim, otvorena i dalje ostaju pitanja o vremenu zatraženog financiranja sigurnosnih značajki tog velikog projekta.