VIDEO Sunčan dan pretvorio se u kaos: Neobičan fenomen iznenadio stotine kupača, turisti u panici bježali s plaže

Posjetitelji plaže u Hendayeu, na jugozapadu Francuske, doživjeli su neugodno iznenađenje kada ih je u nedjelju pogodio meteorološki fenomen poznat kao enbata, karakterističan za baskijsku obalu.

Riječ je o iznenadnom i snažnom sjeverozapadnom vjetru koji se pojavljuje krajem dana. U svega nekoliko trenutaka podigao je pijesak, prevrtao suncobrane i ručnike te natjerao brojne kupače da u panici napuste plažu. Mnogi turisti, koji nisu upoznati s ovim fenomenom, pomislili su da je riječ o oluji.

Iako enbata može izgledati zastrašujuće, stručnjaci objašnjavaju da je riječ o kratkotrajnom morskom vjetru koji donosi nagli pad temperature, povećanu vlagu i ponekad kišu. Fenomen nastaje kada hladan i vlažan sjeverozapadni vjetar stigne s mora, često nakon vrlo toplog dana, piše Actu.

Enbata je uobičajena pojava na baskijskoj obali, a najčešće se javlja kada velika masa oblaka prijeđe preko planine Jaizkibel, označavajući naglu promjenu vremena. Iako obično traje kratko, svojim iznenadnim dolaskom svake godine iznenadi brojne turiste.