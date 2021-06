Veliki požar izbio je u ponedjeljak na željezničkom nadvožnjaku pored postaje Elephant and Castle u južnom Londonu, a plamen i pramenovi crnog dima dižu se visoko u nebo iznad glavnog grada.

Policija je rekla da incident nije povezan s terorom. Nema neposrednih izvješća da je netko ozlijeđen. Londonski vatrogasci priopćili su kako se 10 vatrogasnih vozila i 70 vatrogasaca bori s požarom zbog kojeg su vlakovi preusmjereni.

NEW: Large fire and explosion at Elephant and Castle station in London; no word on injuries pic.twitter.com/mWJkCH4aHJ

"Zatvorene su ceste i ljudima se savjetuje da izbjegavaju to područje i drže zatvorene prozore i vrata", rekli su iz vatrogasne postrojbe.

A large fire has broken out near the central London train station of Elephant and Castle, sending huge plumes of black smoke over the capital.



London Fire Brigade says 15 fire engines and 100 firefighters are battling the blaze. https://t.co/3CJCu3yLBG pic.twitter.com/HSeltph9kl