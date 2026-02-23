Kraj divljim odlagalištima na otoku: Otvoreno moderno reciklažno dvorište vrijedno 1,35 milijuna eura

Reciklažno dvorište Lokva u gradu Korčuli otvoreno je u ponedjeljak, 1,35 milijuna eura vrijedno ulaganje sufinancirano je sa 730.000 eura iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a radi se o objektu koji je dio sustava odvajanja i sortiranja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako je Hrvatska preuzela obvezu i odgovornost zatvoriti odlagališta i uspostaviti kvalitetno gospodarenje otpadom izgradnjom regionalnih centara za gospodarenje otpadom.

"Do kraja 2028. ili 2030. godine imat ćemo deset ili jedanaest takvih centara, čime ćemo očuvati okoliš, a otpad će velikim dijelom postati sirovina. Za to su nam reciklažna dvorišta bitna pretpostavka", rekao je Bačić.

Napomenuo je kako će Zakon o otocima omogućiti da se odvoz otpada s otoka dijelom financira sredstvima Uprave za otoke Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Dodao je da je Korčula iznimno razvijena u društvenoj, prometnoj i energetskoj infrastrukturi. "Prometni sustav na cijelom otoku je dobar, a dobra je i povezanost s kopnom, a ovaj projekt doprinosi razvoju infrastrukture", poručio je Bačić.

Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo istaknuo je kako je razvrstavanje otpada u najjužnijoj hrvatskoj županiji na nezadovoljavajuće niskoj razini.

"Prije otvaranja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje moramo uspostaviti sustav odvajanja i sortiranja u jedinicama lokalne samouprave, a ovaj objekt je dio tog sustava". kazao je.

CGO neće riješiti problem otpada u našoj županiji, već je samo završni dio sustava. Taj projekt kasni, izvođač radova predao je svu dokumentaciju za četvrtu fazu, dodao je Pezo.

Korčulanski gradonačelnik Frano Jeričević rekao je da će projekt pospješiti kvalitetu života Korčulana.

"Vjerujem da su vremena divljih odlagališta iza nas. Pozivam građane da već od sutra počnu besplatno koristiti usluge reciklažnog dvorišta. Nedostatno je za građevinski otpad pa ćemo morati pronaći drugo rješenje“, rekao je Jeričević.

Bačić je prethodno obišao radove na rekonstrukciji zapadnog ulaza u Blato. Riječ je o 550.000 eura vrijednoj investiciji Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije.