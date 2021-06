Nakon što se Moskva tijekom vikenda pržila na 36 stupnjeva, u ponedjeljak poslijepodne suočila se s poplavom zbog koje je nastao velik zastoj prometa. Osim poplave, zbog jakog vjetra srušeni su krovovi, ali i kran, zbog kojeg je izbio požar.

Nakon vrućine od 36 stupnjeva, Moskvu je u ponedjeljak poslijepodne zahvatilo nevrijeme koje je uzrokovalo poplavu. Zbog toga je nastao kolaps prometa. Jedna od glavnih prometnica glavnog grada, avenija Vernadsky, izgleda kao jezero. Cesta je za automobile postala neprohodna.

No poplava nije zaustavila stanovnike da zaplivaju u vodi.

