Tvrdio da mu je supruga poginula nakon prometne nesreće, a onda je otkrivena jeziva istina zbog koje je uhićen

Njezin suprug Ciro Caliendo tada je policiji rekao da je do nesreće došlo nakon sudara s vozilom iz suprotnog smjera te da su oboje izgubili svijest prije nego što je izbio požar.
Prema njegovoj verziji priče, plamen se brzo proširio i zahvatio odjeću njegove supruge, koja je ostala zarobljena u vozilu. On je uspio izići.
No, policiji su već na mjestu događaja neki tragovi bili sumnjivi. Dodatne sumnje izazvale su i ozljede na tijelu preminule žene koje se nisu uklapale u priču njezina supruga, piše RAI News.
Prema dokumentima iz istrage, prvo je ošamutio suprugu udarcima u glavu nanesenim tupim predmetom, a zatim je zapalio automobil, u kojem je njegova supruga još bila živa.
Zbog neslaganja između očevida i njegove izjave tužiteljstvo je pokrenulo dodatnu istragu koju je vodila kriminalistička policija u Foggii.
Istražitelji su analizirali snimke nadzornih kamera, prikupili informacije na terenu i proveli forenzična vještačenja. U automobilu su pronađeni tragovi zapaljive tekućine, što je dodatno pojačalo sumnju da požar nije izbio slučajno.
Nakon više od godinu dana istrage policija je uhitila Calienda i formalno ga optužila za ubojstvo supruge. Prema sumnjama istražitelja, zločin je bio unaprijed planiran, a kao mogući motiv navode se osobni i financijski razlozi.