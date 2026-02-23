Tvrdio da mu je supruga poginula nakon prometne nesreće, a onda je otkrivena jeziva istina zbog koje je uhićen

Muškarac iz Italije uhićen je u ponedjeljak zbog sumnje da je ubio suprugu i pokušao njezinu smrt prikazati kao posljedicu prometne nesreće.

Lucia Salcone preminula je 27. rujna 2024. nakon što se automobil u kojem je bila sa suprugom zapalio nakon slijetanja s ceste.

Njezin suprug Ciro Caliendo tada je policiji rekao da je do nesreće došlo nakon sudara s vozilom iz suprotnog smjera te da su oboje izgubili svijest prije nego što je izbio požar.

Prema njegovoj verziji priče, plamen se brzo proširio i zahvatio odjeću njegove supruge, koja je ostala zarobljena u vozilu. On je uspio izići.

No, policiji su već na mjestu događaja neki tragovi bili sumnjivi. Dodatne sumnje izazvale su i ozljede na tijelu preminule žene koje se nisu uklapale u priču njezina supruga, piše RAI News.

Prema dokumentima iz istrage, prvo je ošamutio suprugu udarcima u glavu nanesenim tupim predmetom, a zatim je zapalio automobil, u kojem je njegova supruga još bila živa.

Zbog neslaganja između očevida i njegove izjave tužiteljstvo je pokrenulo dodatnu istragu koju je vodila kriminalistička policija u Foggii.

Istražitelji su analizirali snimke nadzornih kamera, prikupili informacije na terenu i proveli forenzična vještačenja. U automobilu su pronađeni tragovi zapaljive tekućine, što je dodatno pojačalo sumnju da požar nije izbio slučajno.

Nakon više od godinu dana istrage policija je uhitila Calienda i formalno ga optužila za ubojstvo supruge. Prema sumnjama istražitelja, zločin je bio unaprijed planiran, a kao mogući motiv navode se osobni i financijski razlozi.