"Ratne fanatike nije briga": Europa je bijesna na Orbana, pljušte reakcije

Nepoštivanje odluke o zajmu Ukrajini koju su jednoglasno donijeli čelnici svih država članica bilo bi kršenje obveze o lojalnoj suradnji, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Paula Pinho o mađarskoj najavi da će blokirati odluku s kojom su se ranije složili.

"Europsko vijeće dogovorilo je zajam za Ukrajinu pod uvjetom da tri zemlje ne sudjeluju u njemu financijski. Taj je uvjet ispunjen i stoga očekujemo da će svi čelnici poštovati svoje obveze, dok bi nepoštivanje očito bilo ili jest kršenje lojalne suradnje", izjavila je Pinho na konferenciji za novinare.

Ministri vanjskih poslova država članica okupili su se u ponedjeljak na redovitom sastanku u Bruxellesu na kojem, između ostaloga, pokušavaju postići suglasnost o 20. paketu sankcija, ali po svemu sudeći to neće biti moguće zbog blokade Mađarske. Mađarska, kojoj se pridružila i Slovačka, ne žele odobriti 20. paket sankcija protiv Rusije i zajam Ukrajini od 90 milijardi sve dok se ponovno ne uspostavi tranzit nafte preko naftovoda Družba, koji je oštećen u ruskom napadu dronovima 27. siječnja.

Optužuju Ukrajinu da oteže s popravljanjem tog naftovoda.

Osim što blokiraju zajam, uskraćuju svoj glas i za 20. paket sankcija protiv Rusije.

Mađarska je također obustavila isporuku dizela u Ukrajinu, a sa Slovačkom prijeti da će obustaviti i isporuku električne energije.

"Ukrajina mrzi Mađarsku"

"Ne mrzimo Ukrajinu. Problem je u tome što Ukrajina mrzi Mađarsku i što posljednjih deset godina provodi antimađarsku politiku. Ukrajina se ponaša vrlo neprijateljski prema Mađarskoj.

Pitajte Ukrajince zašto su zaustavili isporuke nafte Mađarskoj. Pitajte Ukrajince zašto dovode u opasnost sigurnost opskrbe energijom naše zemlje, zašto ne vraćaju prava mađarskoj nacionalnoj zajednici, zašto ugrožavaju našu energetsku sigurnost. Zanima me kakav će biti njihov odgovor", rekao je u Bruxellesu Peter Szijjarto, mađarski ministar vanjskih poslova.

"Ratni fanatici u Bruxellesu nemaju bolju ideju nego da usvoje još jedan paket sankcija. Nije ih briga čak i ako to znači kolaps europske ekonomije", dodao je.

Peter Szijjarto Foto: Guliver/xLucianxAlecux

Grlić Radman: "Bilo bi dobro otići u Kijev s odlukom o sankcijama i zajmu"

Prije četvrte obljetnice ruskog napada na Ukrajinu svakako bi bila dobra vijest usvajanje 20. paketa sankcija protiv Rusije i odluke o zajmu Ukrajini, izjavio je u ponedjeljak hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

U utorak će u Kijev otputovati predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i predsjednica Komisije Ursula von der Leyen, koji su očekivali otputovati onamo s odlukom o 20. paketu i o zajmu Ukrajini.

Ministar Grlić Radman rekao je da će sutra biti u Kijevu zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Svakako bi bilo dobro da se ide s viješću o usvajanju 20. paketa sankcija i zajmu od 90 milijardi, o kojem bi sutra trebalo raspravljati Vijeće za opće poslove", rekao je Grlić Radman.



Šef hrvatske diplomacije ne slaže se s ocjenom da će predstavnici institucija EU-a i država članica sutra u Kijev doći praznih ruku.

"Rasprava o tome traje i ne mislim da ćemo doći praznih ruku. Sutra će biti upućena snažna potpora Ukrajini važnih dužnosnika EU-a, mnogih premijera i ministara", rekao je Grlić Radman.

"Zapanjen sam"

"Zapanjen sam mađarskim stajalištem", izjavio je njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove. "Ne mislim da je ispravno da Mađarska vlastitu borbu za slobodu koristi za potkopavanje europskog suvereniteta."

Litavski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys rekao je da je "doista uznemiren i frustriran" ponašanjem Budimpešte te dodao da mađarski razlozi "nisu utemeljeni na europskim potrebama ni na europskim sigurnosnim interesima", prenosi Politico.

Poljski ministar vanjskih poslova Radosław Sikorski prozvao je Mađarsku zbog, kako je rekao, zaborava na vlastito iskustvo otpora ruskoj invaziji, očito aludirajući na sovjetsku intervenciju u Budimpešti 1956. godine.

"Ono što me istinski šokira jest činjenica da se Ukrajina brani od sile ruske vojske, a Mađari su nekoć razumjeli kako to izgleda… Očekivao bih mnogo veći osjećaj solidarnosti Mađarske prema Ukrajini", poručio je.

Optužio je i mađarskog premijera Viktora Orbána da Kijev prikazuje kao neprijatelja te da takvu retoriku pokušava iskoristiti uoči općih izbora u travnju.

Orbán, koji je na vlasti gotovo dva desetljeća, prema anketama zaostaje za ojačanom oporbom.