Slučaj vojne višekatnice na Črnomercu koja i dalje zjapi prazna komentirao je i predsjednik.

Boraveći u Osijeku predsjednik Zoran Milanović komentirao je neuseljenu vojnu višekatnicu u Zagrebu čiji su troškovi gradnje drastično porasli i na čijem se vrhu, između ostalog, kako je otkrio Dnevnik Nove TV, trebao graditi i jacuzzi od kojeg je ministar Mario Banožić naposljetku odustao.

Bi li trebalo revidirati neke stvari iz ugovora, s obzirom da možda USKOK češlja slučaj?

"Ne znam. I ne vidim što USKOK tamo ima raditi. To je trebalo biti odavno zatvoreno. Mi previše čekamo neke stvari. Možda su neki ministri previše oprezni. Daj više podvuci crtu. Ako treba potpisati, ja ću ti potpisati. Ne mogu potpisati, ali koliko već čekamo da se uđe u tu zgradu", rekao je Milanović.

"USKOK? Ja vjerujem, da ako to radi USKOK, onda to rade protiv izvođača. Mislim da je Ministarstvo tu napravilo sve što je trebalo, osim što sada u strahu, ne znam od čega, se ne donosi odluka. Nadam se da će i brodovi koji se grade u splitskom brodogradilištu, a isto ima novih troškova. I ti novi troškovi uvijek postoje. Pitanje je samo jesu li 10 posto ili 40 posto. Ako su 40, netko je nekog kod sklapanja ugovora i preuzimanja obveza oštetio. Ili je netko varao na materijalu. Sad je i USKOK unutra. Dakle, najbolje da srušimo taj neboder", dodao je.

Na pitanje je li ikad o tome razgovarao s ministrom obrane, s obzirom da ugovore nije potpisivao samo ministar Damir Krstičević, već je one o opremanju namještaja potpisivao sadašnji ministar.

"To je okrugla zgrada, tako da i namještaj mora biti ručno rađen. Ne možete ka kupiti u IKEA-i. Ne vidim tu nikakvu odgovornost Banožića. Više bih mu, da sam premijer, rekao 'daj to više završi'. Skupi svjedoke. Treba donijeti odluku. Ministru dajem podršku, ali neka više to završi. Sad je USKOK u tome. Pa će doći Carla del Ponte, inkvizicija", zaključio je.