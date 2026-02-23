Iranski vođa donio znakovite odluke: "Priprema državu za sljedeću veliku stvar"

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei povjerio je najvišem sigurnosnom dužnosniku odgovornost za vođenje zemlje u slučaju vojnih napada ili njegove moguće likvidacije.

Prema izvješću temeljenom na informacijama visokih dužnosnika, diplomata i pripadnika Revolucionarene garde, Hamnei je izdao niz direktiva usmjerenih na osiguranje kontinuiteta vlasti u Teheranu, piše The New York Times. Jedna od njih je uspostavljanje četiri razine nasljeđivanja za ključne vojne i državne položaje koje je osobno imenovao. Također je naredio visokim dužnosnicima da unaprijed identificiraju do četiri potencijalna nasljednika za njihove položaje.

U slučaju prekida komunikacije s njim ili njegovog atentata, Hamnei je ključne odgovornosti delegirao uskom krugu najbližih suradnika.

Među ključnim osobama je Ali Larijani, koji je u kolovozu imenovan tajnikom Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti, tijela s najvišim ovlastima nad iranskim sigurnosnim i vanjskopolitičkim odlukama. Iako Larijani gotovo sigurno nije kandidat za mjesto vrhovnog vođe, budući da nije visoki šijitski klerik - što je temeljna kvalifikacija za svakog nasljednika, smatra se jednim od glavnih kandidata za vođenje zemlje u slučaju da najviše iransko vodstvo bude eliminirano u američkom ili izraelskom napadu.

Među potencijalnim vođama koje izvori navode su predsjednik parlamenta Mohammad-Bagher Ghalibaf i bivši predsjednik Hassan Rouhani. Svaki od njih ima dosje zbog kojeg ga ljutito stanovništvo ne bi prihvatilo. Radi se o optužbama za financijsku korupciju ili o suučesništvu u kršenjima ljudskih prava od strane Irana, uključujući nedavno ubojstvo najmanje 7000 nenaoružanih prosvjednika tijekom tri dana.

"Hamenei se suočava sa stvarnošću koja je pred njim. Očekuje da će biti mučenik i misli, ovo je moj sustav i nasljeđe i ja ću stajati do kraja", rekao je Vali Nasr, stručnjak za Iran i njegovu šijitsku teokraciju na Školi za napredne međunarodne studije Johns Hopkins.

"On raspoređuje moć i priprema državu za sljedeću veliku stvar, i nasljeđivanje i rat, svjestan da nasljeđivanje može doći kao posljedica rata", dodao je Nasr.

Izvješće također ukazuje na važnu ulogu Larijanija u komunikaciji s Washingtonom. Američki izaslanik Steve Witkoff pokušao je kontaktirati iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Araghčija nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio napadom na Iran ako režim nastavi nasilje nad prosvjednicima.

Araghči je potom zatražio odobrenje predsjednika Masouda Pezeškiana za odgovor, ali mu je naloženo da se obrati Larijaniju, dodatno potvrđujući svoju središnju poziciju u vladinoj strukturi.

Ovi potezi dolaze u vrijeme rastućih napetosti između Irana i Sjedinjenih Država, unatoč diplomatskim razgovorima ovog tjedna usmjerenima na izbjegavanje potencijalnog vojnog sukoba. Hamenei je prethodno upozorio predsjednika Trumpa da neće moći "uništiti" Islamsku Republiku.

Pregovori su vođeni diskretno, uz pojačane sigurnosne mjere, jer su obje strane pokušavale izbjeći daljnju eskalaciju.